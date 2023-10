sPAZIO211: un weekend dedicato al rock alternativo e alla Legalità

Da sPAZIO211 un weekend dedicato al rock alternativo e alla Giornata della Legalità.

VENERDÌ 6 OTTOBRE

ROCKISH NIGHT: READY, SET, FALL! + IF I DIE TODAY

Torna l’unico evento di Torino che porta ogni mese sul palco di sPAZIO211 i progetti più interessanti del rock alternativo made in Italy! Per inaugurare in grande stile la nuova stagione abbiamo chiamato due icone del metalcore / hardcore nostrano: READY SET FALL ed IF I DIE TODAY! IF I DIE TODAYGli If I Die Today nascono nel 2007 a Mondovì (CN). Dopo 3 album, 2 EP, numerosi concerti in Italia e Europa a inizio 2020 registrano il 4° album “The Abyss In Silence” uscito nell’aprile 2022 per Argonauta Records, il disco è un ulteriore passo verso atmosfere più cupe e violente che si mescolano in un post-hardcore con influenze sludge. Consolidata la formazione, il quartetto al momento è impegnato nella promozione live di “The Abyss In Silence” caratterizzata da un impatto live ad alta intensità.

READY SET FALL (fonte: Metal.it)Dopo lo scioglimento dei loro precedenti progetti metal, il bassista Giovanni Santolla e il batterista Andrea Larosa insieme al cantante Christopher Volpi e i chitarristi Francesco Galluccio e Andrea Mossa formano i Ready, Set, Fall.Il gruppo propone un sound fortemente influenzato dalla matrice melodic death metal svedese (Soilwork, In Flames, Meshuggah) e dal melodic metal/hardcore americano (Killswitch Engage) soprattutto per la pesantezza dei riff di chitarra e le strofe cantate in growl, unite da ritornelli fortemente melodici, molto vicini al nu metal.La band si forma nella tarda primavera del 2010 e inizia a scrivere un primo demo dopo il quale registra un EP di 5 canzoni, intitolato Buried, pubblicato nel giugno 2011, autoprodotto dalla band e registrato al Fusix Studio dal produttore Andrea Fusini.Nell'aprile 2011 Francesco Scaravelli (che aveva già suonato con la band in un altro progetto) ha sostituito Francesco Galluccio alla chitarra solista e nel febbraio 2012 il batterista Marco Pochettino ha sostituito Andrea Larosa.

SABATO 7 OTTOBRE

LA NOTTE DELLA LEGALITÀ (DJ SET)

I Love Rock + Masta5 + Only Funk + Sad Party + This is IndieNell’ambito di Legalità Futura per Torino Futura – Generazione di cultura Spazi musicali senza confini di genere. Una notte di musica trasversale per festeggiare insieme le Giornate della Legalità! Dal funk alla disco, dal rock al pop, dall’alternative emo all’indie passando per hip hop ed elettronica, si alterneranno in consolle i nostri djs preferiti! In occasione delle Giornate Della Legalità, sPAZIO211 propone una notte di musica trasversale che coinvolgerà gran parte dei DJs resident delle serate più amate dai giovani torinesi dando vita a un dancefloor che, solo in questa occasione, vibrerà con tutti i generi musicali proposti dai vari collettivi più attivi in Città. Dal funk alla disco, dal rock al pop, dall’alternative emo all’indie passando dal rap e l’hip hop si alterneranno in consolle. Dalle 22.00 alle 03.00 del mattino, daremo vita a uno spazio aperto e inclusivo destinato alle giovani generazioni per sensibilizzare alla fruizione di luoghi alternativi, incentivarne la sana aggregazione e alleggerirne anime e corpi. Una giusta ricompensa per chi avrà scelto di impegnarsi nell’approfondire una tematica importante quale la legalità.