Rivoli, il 6 ottobre torna l'appuntamento con “Lucignolo & Co.” per dire no al gioco d’azzardo patologico

Rivoli, il 6 ottobre appuntamento con “Lucignolo & Co.” per dire no al gioco d’azzardo

Venerdì 6 ottobre prossimo ritorna l’appuntamento “a porte aperte” con la Comunità “Lucignolo & Co.” di Rivoli, gestita dal SerD dell’Asl To3 e dedicata alle dipendenze e in particolare al gioco d’azzardo patologico.

“Dal 2006 - raccontano gli operatori del servizio – quando abbiamo cominciato ad occuparci di gioco d’azzardo, abbiamo accolto 94 giocatori, uomini e donne con storie personali differenti, che hanno perso, oltre al denaro, affetti e stima di sé nelle varie sale gioco o davanti ad uno schermo, a casa propria, nelle innumerevoli proposte di gioco on-line.” Nel 2018 la Comunità è diventata la Struttura specialistica di riferimento regionale per la cura dei Disturbi da Gioco d’Azzardo in forma residenziale.

“La cura – proseguono gli operatori - come per ogni altra dipendenza, è lunga e faticosa: noi accompagniamo le persone per un tratto di strada, quando diventa necessario un distacco completo dalla propria realtà di vita, per riuscire a concentrarsi su di sé e a non cadere continuamente nella ubiquitaria tentazione del gioco.”

Accanto ai giocatori, “Lucignolo & Co.” si occupa di persone con dipendenza da alcool, che rappresentano la fascia di utenza oggi maggiormente in crescita, e di persone con dipendenza da droghe illegali, specializzandosi nel trattamento del cocainismo, dove la formula residenziale si rivela spesso più efficace rispetto agli strumenti di cura attivabili ambulatorialmente.

Dal 2006 ad oggi sono 418 le persone trattate per dipendenza da sostanze stupefacenti e da alcool in diverse tipologie di percorso che la struttura offre ai propri assistiti. In totale, dall’apertura della Comunità nel 1994 ad oggi, sono stati seguiti 766 ospiti.

“Nella storia della Comunità – osservano ancora gli operatori - i muri perimetrali hanno sempre protetto gli ospiti dall'esterno, percepito come fonte di pericolo; tuttavia, pur mantenendo interventi di vigilanza rispetto alla realtà che ci circonda, abbiamo sempre cercato di integrare le nostre attività con il tessuto sociale in cui siamo inseriti.” La festa annuale “a porte aperte” si inserisce dunque fra le occasioni in cui “Lucignolo” si apre all’esterno e chiede agli amici, a quanti vivono e operano nello stesso territorio, a chi già conosce e a chi desidera conoscere le attività della struttura, di condividere un momento gioioso, che simboleggia la vitalità di “Lucignolo”, dei suoi ospiti e degli operatori.

La Comunità “Lucignolo & Co.” afferisce al SerD Asl To3 diretto dal Dott. Galdino Le Foche. Al suo interno le attività sono gestite dalla Dott.ssa Marina Fiorido, responsabile clinica, e dall’Educatore professionale Federico Contrucci, coordinatore della Comunità.

L’appuntamento è per venerdì 6 ottobre 2023 dalle 18.30 alle 22 presso la Comunità, in via Roma n. 30 a Rivoli – tel. 011 9584849.