Da viale Seneca a San Vito-Revigliasco: l'erba alta invade anche le strade della collina

Mentre in Comune continua il dibattito sul tema dell'erba alta, la vegetazione invade anche le strade della collina torinese.

Viale Seneca e strada San Vito-Revigliasco sono tra le zone più "invase" dalle piante e dall'erba alta cresciute durante il periodo estivo.

In alcuni tratti invadono la carreggiata e in altri si estendono anche alle fermate dei bus.

Come in altre zone della città i cittadini chiedono un intervento urgente. "Il comune ha intimato ai residenti di pulire le parti di loro competenza. I privati hanno fatto la loro parte ma il comune, nelle parti pubbliche, ha lasciato la vegetazione incolta - commenta il consigliere della Circoscrizione 8 Matteo Tabasso (Torino Bellissima) - Avevo già segnalato il problema un anno fa ma mi era stato detto che avrebbero dovuto fare un censimento per poter chiedere ai privati di pulire le parti di loro competenza. A seguito del censimento hanno contattato i privati che si sono dati da fare mentre le parti pubbliche sono rimaste incolte".