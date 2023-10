Gli stock di scarpe e gli stocchisti: la soluzione per gestire le rimanenze di magazzino

Le rimanenze di magazzino possono diventare una sfida significativa per le aziende, specialmente nel settore della moda e delle calzature. Mantenere grandi quantità di scarpe invendute può essere un peso economico e logistico. Tuttavia, esistono soluzioni innovative per affrontare questo problema, e uno degli approcci più efficaci è la collaborazione con stocchisti specializzati nell'acquisto di stock di scarpe.

Cos'è un Stock di Scarpe?

Gli stock di scarpe si riferiscono a gradi quantità di calzature uomo donna o bambino le quali rimangono invendute nei magazzini delle aziende. Queste scarpe possono essere di stagioni passate o avere caratteristiche specifiche che le rendono difficili da vendere tramite i canali di distribuzione tradizionali. Mantenere tali scorte può comportare costi significativi per lo stoccaggio e avere un impatto negativo sul flusso di cassa.

Può anche succedere che ci sia necessità di svuotare il magazzino per una repentina cessazione dell’attività o di un fallimento. In questo caso è ancora più importante scaricare la merce invenduta al prezzo migliore possibile per rientrare con i costi.

Il ruolo degli stocchisti

Gli stocchisti sono imprenditori specializzati nell'acquisto di stock di scarpe e di altri prodotti. Il loro ruolo principale è quello di alleviare il carico finanziario delle aziende acquistando queste rimanenze di magazzino a prezzi competitivi. Questo aiuta le aziende a liberare spazio nei loro magazzini e a ottenere un ritorno monetario dalle scorte che altrimenti potrebbero rimanere invendute. A loro volta gli stocchisti di scarpe le rivendono in altri canali come outlet, svendite e mercati specializzati.

Vantaggi della collaborazione con stocchisti di scarpe

La collaborazione con la figura dello stocchista può rivelarsi un elemento chiave nella gestione della merce a magazzino. Fra i vantaggi derivanti dalla partnership con stocchisti, figurano:

Liberazione di Spazio : la vendita delle rimanenze di scarpe a stocchisti consente alle aziende di liberare spazio prezioso nei loro magazzini per nuovi prodotti e ridurre i costi di stoccaggio.





: la vendita delle rimanenze di scarpe a stocchisti consente alle aziende di liberare spazio prezioso nei loro magazzini per nuovi prodotti e ridurre i costi di stoccaggio. Recupero dei Costi: le aziende possono ottenere un grande ritorno dalle rimanenze anziché subire perdite monetarie a causato del gap della merce invenduta.

Focus sul Core Business : delegando la gestione delle rimanenze a stocchisti esperti, le aziende possono concentrarsi sul loro core business, come la progettazione, produzione e il retail di nuove collezioni.





: delegando la gestione delle rimanenze a stocchisti esperti, le aziende possono concentrarsi sul loro core business, come la progettazione, produzione e il retail di nuove collezioni. Sviluppo di Relazioni: la collaborazione con stocchisti affidabili può portare a relazioni a lungo termine in cui le aziende possono contare su partner fidati per gestire le rimanenze in modo efficiente.

Come funziona la vendita allo stocchista di scarpe?

Il processo di vendita allo stocchista di scarpe di solito segue questi passaggi:

Valutazione delle Rimanenze : l’azienda e lo stocchista stabiliscono un accordo sulla valutazione delle rimanenze di scarpe, tenendo conto del modello, del marchio, delle dimensioni e delle condizioni del prodotto.





: l’azienda e lo stocchista stabiliscono un accordo sulla valutazione delle rimanenze di scarpe, tenendo conto del modello, del marchio, delle dimensioni e delle condizioni del prodotto. Offerta e Accettazione : lo stocchista presenta un'offerta all'azienda per l’acquisto in blocco della merce. Una volta accettata, si procede con la transazione.





: lo stocchista presenta un'offerta all'azienda per l’acquisto in blocco della merce. Una volta accettata, si procede con la transazione. Trasferimento delle Merci : l'azienda trasferisce le scarpe all'acquirente (stocchista) e riceve il pagamento concordato.





: l'azienda trasferisce le scarpe all'acquirente (stocchista) e riceve il pagamento concordato. Riutilizzo o Rivendita: gli stocchisti possono decidere se rivendere le scarpe attraverso i loro canali o riutilizzarle in altri modi, come il ri-marchio o la distribuzione a nuovi mercati.

Stocchisti scarpe online

Nell’era digitale e a fronte di un fenomeno in crescita, sono nate diverse realtà che si occupano della gestione degli stock online.

La trattativa si avvia con un primo contatto telefonico, via mail o WhatsApp. Lo stocchista chiede l’invio di alcune foto per valutare la tipologia e lo stato della merce da acquistare in blocco. Si procede concordando il prezzo e in seguito il punto e data di ritiro. Di solito sono gli stessi stocchisti a spostarsi sul territorio per ritirare gli stock, ma qualche volta, in caso di grandi distanze, si può ricorrere alla spedizione tramite corriere. Il pagamento avviene al momento del ritiro della merce in contanti o con assegni. Il vantaggio del processo in remoto risiede nella rapidità con cui il venditore riesce a disfarsi delle proprie rimanenze. Si tratta di un servizio altamente efficiente e conveniente per le aziende di calzature e abbigliamento.

Considerazioni Importanti

La scelta dello stocchista giusto è fondamentale. È importante lavorare con professionisti affidabili e ben recensiti nel settore.





La valutazione accurata delle rimanenze di scarpe è cruciale per ottenere un accordo equo e vantaggioso per entrambe le parti.





La collaborazione con stocchisti può essere una soluzione temporanea o a lungo termine, a seconda delle esigenze dell'azienda.



In conclusione, la vendita degli stock di scarpe agli stocchisti è un'opzione strategica per le aziende che desiderano liberarsi delle rimanenze di magazzino in modo efficiente ed economicamente vantaggioso. Questa collaborazione offre numerosi vantaggi, tra cui la liberazione di spazio, il recupero dei costi e la possibilità di concentrarsi sul nucleo del proprio business. La scelta di partner affidabili è fondamentale per il successo di questa operazione.