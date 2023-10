A Pianezza un weekend di sapori e divertimento con il Rolling Truck Street Food Festival

Non si ferma il viaggio del Rolling Truck Street Food Festival, che ha animato le sere delle più belle piazze del nord-Italia dalla primavera, attraverso l’estate e ancora in questo bell’autunno appena iniziato. La prossima tappa è Pianezza dove, da venerdì 6 a domenica 8 ottobre, le selezionate cucine su ruote si fermeranno in Piazza Giovanni Paolo II.

Saranno tre giorni - questi gli orari: venerdì dalle 18.00 alle 24.00, sabato e domenica dalle 11.00 alle 24.00 - in cui assaggeremo le specialità culinarie tipiche della tradizione italiana e internazionale rese in chiave gourmet, senza dimenticare l’ampia scelta di birre artigianali e ottimi drink.

E se tutto questo non basta, a rendere l’atmosfera ancora più allegra ci penserà un travolgente dj set, oltre a un grande intrattenimento con esibizioni di esperti artisti di strada per un divertimento no stop con amici e famiglia.

PROFUMI E SAPORI D’ITALIA E DAL MONDO

Scopriamo le deliziose proposte delle cucine itineranti del festival del cibo da strada per eccellenza.

Per gli amanti della cucina italiana ecco Apetitosa, con arrosticini abruzzesi e olive ascolane, Mordicchio On The Road con panzerotti, gnocco fritto con salumi e nutella, pinsa e Sapori di Sicilia con pane e panelle, pane cunzato e pane con milza, mini arancini, carne di cavallo, cannoli siciliani riempiti al momento e cassatine ci daranno un assaggio di alcuni piatti davvero caratteristici del nostro Paese; da non perdere nemmeno pan tometta, pan tartufo, pan pork preparati da Pan Pan, Sound Break propone cucina Piemontese con raviolini del Plin, hamburger e battuta di Fassona, stracotto al Nebbiolo, vitello tonnato, tomahawk di Manzo, salsiccia di Bra, chi preferisce il gusto del mare trova frittura di pesce, specialità con salmone, moscardini, pesce spada e bombette di baccalà di Kraken.

Si prosegue con polpette di carne e verdure di Na Pinta Vineria Vagabonda - dove troveremo anche vini e cocktails preparati anche da La Giardinetta.

Facciamo un salto fuori dai confini nazionali e corriamo da Itaka per pita e falafel, in Messico da Awakte Zaperoco per burritos, tacos e nachos e da Truck&Roll per hamburger di bufalo, stinco, veg burger, curry wurst, pork ribs e chicken wings.

Si conclude con una nota dolce con i mitici churros di Churritos, il tutto accompagnato da ottime birre artigianali.

ULTERIORI INFORMAZIONI

L’evento, organizzato da Nova Eventi e patrocinato dal comune di Pianezza è a partecipazione gratuita.

Per ogni altra informazione sono a disposizione la mail info@novaeventi.it e i seguenti canali ufficiali:

sito internet: www.rollingtruckstreetfood.net

Facebook: https://www.facebook.com/RollingTruckStreetFood

Instagram: https://www.instagram.com/rolling.truck.street.food/