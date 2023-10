Rai, Lega: "Soddisfazione per ok Vigilanza a parere su Contratto di Servizio. Bene le nostre proposte"

“Siamo soddisfatti del via libera della commissione di Vigilanza Rai al parere sul Contratto di Servizio, documento strategico per il futuro della Tv di Stato. Il lavoro del Gruppo Lega si è svolto su tre direttrici principali: disabilità, trasformazione in Media Company, investimenti tecnologici e territorio. Il nostro obiettivo è senza dubbio migliorare la vita dei concittadini disabili tramite la sottotitolazione della programmazione delle reti generaliste e delle principali edizioni dei telegiornali". Lo dichiarano i parlamentari della Lega componenti della Commissione Vigilanza Rai Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Clotilde Minasi ed Elena Murelli.

"Non solo, siamo riusciti a inserire la sensibilizzazione da parte della concessionaria della celiachia, oggi sempre più diffusa. Abbiamo fortemente voluto che venisse aggiunto nel CdS l’impegno a implementare Rai Play rafforzandone il servizio streaming per renderlo maggiormente fruibile. Tra le nostre richieste anche che l’Azienda rafforzasse le infrastrutture fisiche e digitali per il raggiungimento del segnale in tutte le zone del Paese. Tema per noi di grande rilevanza per il quale ricordiamo la nostra proposta per la valorizzazione delle sedi regionali e dei centri produttivi di Torino, Milano, Roma e Napoli. Da un punto di vista finanziario, la Rai ha dichiarato che dei 650 milioni di debito consolidato previsti dal budget, il bilancio per il 2022 si concluderà sotto la soglia, ma poi per il 2023 crescerà fino al limite e chiuderà con un leggero avanzo".

"Le organizzazioni sindacali nel corso delle audizioni hanno dato un giudizio negativo riguardo all’aumento del debito, con un utilizzo smodato e costoso degli appalti e delle produzioni esterne che apre la Rai a conquiste di imprese esterne. In alcuni casi importanti agenti subappaltano parte dei loro incarichi a professionisti a loro, comunque, riferibili al fine di aggirare i controlli dell’azienda. Anche su questo ci siamo impegnati e continueremo a farlo per valorizzare le risorse interne all’azienda”, hanno concluso gli esponenti della Lega.