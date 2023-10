Domenica la prima edizione della “Cammina per la salute”

Domenica 8 ottobre la Città della Salute di Torino organizza la prima edizione di “Cammina per la salute”, in collaborazione con ANDOS comitato di Torino Odv. Una camminata a passo libero di 7 km o 3 km con percorso facilitato presso il Parco del Valentino. Ritrovo alle ore 9 presso il cortile dell’ospedale Molinette (corso Bramante 88). Partenza ore 10 in viale Paolo Thaon di Revel (altezza rotonda di corso Spezia). Iniziativa aperta ai dipendenti e ai cittadini. L'iscrizione alla camminata prevede una donazione a partire da 10 euro a persona.

Il ricavato sosterrà la realizzazione di una nuova area "verde" presso l'ingresso di via Genova dell’ospedale Molinette con installazione di panchine, piante e aiuole floreali.

Per partecipare alla raccolta fondi cliccare il seguente link: https://cammina_per_la_salute.eventbrite.it oppure con bonifico bancario a: Comitato A N D O S Onlus Di Torino

IBAN: IT21E0306909606100000116069 Causale: iscrizione Cammina per la Salute 2023

8 a tutti gli iscritti fino a esaurimento scorte verrà donata una maglia tecnica.