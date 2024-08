Giornata mondiale di sensibilizzazione contro l’overdose, le iniziative dell'Asl To5

In base ai dati contenuti nell’annuale relazione al Parlamento sulle tossicodipendenze, nel 2023 in Italia sono deceduti 227 soggetti per intossicazione acuta da sostanze stupefacenti. Nonostante gli sforzi della sanità pubblica, il fenomeno continua ad essere presente sebbene il numero di decessi sia costantemente calato dal 2000 ad oggi.

I numeri del 2023

L’84% dei decessi ha riguardato uomini, la maggior parte (58%) con età dai 25 ai 49 anni, il 36% maggiore di 50 anni mentre il 6,1% ha riguardato giovani con meno di 25 anni. Per quanto riguarda la tipologia di sostanza, il 46% dei decessi è stato attribuito all’intossicazione acuta letale da oppiacei, principalmente eroina, il 28% da sostanze non specificate e il 23% da cocaina (quota che negli anni ha evidenziato un notevole incremento). È importante ricordare che la maggior parte di decessi per overdose da eroina si verifica quando nel soggetto è venuta meno la tolleranza per la sostanza e quindi soprattutto dopo un prolungato periodo di astensione dal consumo, come alla scarcerazione e all’uscita dalle comunità di recupero.

Le iniziative dell'Asl To5

L'intossicazione da eroina esordisce prevalentemente con miosi (pupilla a punta di spillo), depressione respiratoria (bradipnea/apnea) e depressione del sistema nervoso centrale (sedazione o coma). In questi casi il farmaco salvavita è il Naloxone che può essere somministrato per via endovenosa, intramuscolare e in formulazione spray. Nella settimana dal 26 al 30 agosto, presso gli ambulatori del Servizio delle Dipendenze dell’Asl To5, nell’orario a libero accesso, sarà possibile ricevere counselling sulla materia effettuati da personale esperto, e verrà distribuito materiale informativo.

Ai pazienti che ne facciano richiesta verranno consegnati dagli operatori presidi sanitari utili alla prevenzione delle overdosi e alla gestione delle situazioni di emergenza, in un’ottica di riduzione del danno e limitazione dei rischi.

Ambulatori e orari

Le sedi degli ambulatori del Servizio delle Dipendenze sono elencate di seguito:

▪ Chieri - via Demaria 8/G

▪ Carmagnola - via Padre Baravalle 3

▪ Moncalieri - via Petrarca 22

▪ Nichelino - via San Francesco d'Assisi 35

Orari: lunedì-mercoledì-venerdì 8.30-13; martedì 14-15.45; giovedì 15.30-19