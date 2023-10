Il Crai di corso Svizzera rischia la chiusura, le dipendenti protestano e avviano una raccolta firme nel quartiere

Il negozio resterà però chiuso fino a fine ottobre, almeno, e le lavoratrici temono il licenziamento. Le ipotesi sul tavolo, infatti, sono quelle della vendita ad altri proprietari o della chiusura, mentre il cartello appeso alla porta continua a citare fantomatiche "riparazioni" e invita ad aspettare la riapertura.



"Fino a fine ottobre il proprietario deve valutare delle proposte - ha spiegato Rita, una dipendente - Non c'è stata nessuna spiegazione sulla chiusura, hanno parlato di costi troppo alti per continuare e non c'è posto per le lavoratrici in altri posti vendita del gruppo Panda Market. Ci sono state proposte buonuscita e lettera di referenza, al momento non siamo state licenziate ma se a fine ottobre non si smuove nulla non c'è futuro per noi".



La raccolta firme ha avuto luogo di fronte al supermercato, sfruttando l'affluenza del mercato mattutino di Corso Svizzera e proseguirà sabato mattina. I residenti firmano con piacere, ormai conoscono bene le dipendenti e apprezzano il loro lavoro: il negozio era un'istituzione nel quartiere.



La richiesta che verrà presentata da SI Cobas al Comune e alla Regione è quella di garantire l'assunzione nei nuovi supermercati ai numerosi dipendenti di piccoli e medi punti vendita che chiudono a causa della forte concorrenza.