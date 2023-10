Quagliotti, eccellenza e orgoglio torinese della tessitura, celebra i 90 anni

Quagliotti ha fatto della bellezza e del sapere artigianale i valori fondanti della sua attività, produce infatti biancheria per la casa di altissimo livello, rimanendo una delle poche realtà italiane in cui tutta la filiera produttiva è interna e dove il processo di produzione viene seguito nella sua interezza: dalla tessitura al confezionamento.

Quagliotti viene fondata nel 1933 da Vincenzo Quagliotti ed oggi, novant’anni dopo, l’azienda è arrivata alla quarta generazione, con Silvia Quagliotti e sua figlia Eleonora Peretti, che portano avanti una storia di imprenditoria fatta di qualità, serietà, passione e ricerca, esportando il marchio in tutto il mondo e vantando la collaborazione con le più rinomate catene alberghiere a livello globale, stilisti prestigiosi e importanti aziende del mondo del design.

In occasione del suo anniversario, la fabbrica ha aperto le sue porte per condividere la storia e i valori che la proiettano verso il futuro. L’esperienza prende la forma di un viaggio tra luoghi reali e immaginari che raccontano la produzione di oggi, le ispirazioni dal passato, la bellezza, la cura del saper fare, il legame con il territorio e la tradizione.

La nuova Collezione Tavola: Roma e Saturnia

In onore di questo importante traguardo Quagliotti lancia due nuovi prodotti per la Tavola.

Disegnati e sviluppati da Silvia Quagliotti, i modelli si basano in parte su disegni d’archivio, sviluppati originariamente da Nanni Quagliotti nel 1960.

Trame sartoriali in lino e cotone per la tavola. Righe finemente tessute e trame di fondo, entrambe sviluppate come espressione di ciò che il telaio jacquard può fare.

ROMA, un motivo chevron con un dettaglio a righe in lino e cotone, e SATURNIA, un'armatura aperta a motivi sottili che coinvolge tre diversi motivi per creare il disegno.