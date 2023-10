Entra nel vivo la settimana decisiva del Trail delle Colline 2023

Siamo entrati nella settimana di avvicinamento al Trail delle Colline 2023 e cresce l’attesa per questa quinta edizione organizzata come da tradizione dall’APS Hope Running Onlus e dall’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso. Svelate le magliette ufficiali e le medaglie di finisher, non resta che attendere la giornata di domenica 8 ottobre per conoscere tutte le altre novità di questo evento sportivo inclusivo e solidale che ogni anno richiama centinaia di persone a Chivasso e Castagneto Po.

Il Comitato Organizzatore e i volontari sono all’opera in questi giorni per limare gli ultimi dettagli e preparare i pacchi gara che verranno distribuiti nei giorni precedenti il TdC, chi intende ancora iscriversi deve affrettarsi per avere il suo pettorale, ma non solo: tutto il territorio è pronto ad ospitare il primo trail nel cuore verde delle colline chivassesi e nei sentieri naturalistici di Castagneto Po. Chi ha vissuto tutte e cinque le edizioni del Trail delle Colline da sindaco è Danilo Borca, primo cittadino proprio di Castagneto Po, molto affezionato a questa manifestazione: “Ho visto nascere e crescere questo evento sportivo, senza mai perdermi nemmeno un’edizione. Ci tengo a complimentarmi con gli organizzatori che sono riusciti a superare in questi anni momenti molto difficili per tutta la comunità, come il periodo pandemico. Per Castagneto Po è un vanto avere questo tipo di manifestazione, che attraversa il bosco del Vaj, transita da Castagneto Alta e ha il suo arrivo nella piazza di San Genesio, valorizzando tutto il territorio comunale e, nell’insieme, le nostre colline, visto che coinvolge anche i Comuni limitrofi. Ritengo che il valore aggiunto del Trail delle Colline sia proprio quello di unire più Comuni all’insegna della valorizzazione del territorio e delle bellezze naturalistiche e paesaggistiche. Oltre alla prospettiva sportiva, mi preme sottolineare l’importanza dell’aspetto solidale di questo appuntamento, che ogni anno stringe importanti collaborazioni come quelle con la LILT e la FIDAS”.

Sul fronte degli iscritti al Trail delle Colline 2023, spicca la presenza in campo femminile di Marcella Pont, autentica icona del mondo dei trail reduce dalla sua settima partecipazione al Tor des Géants, mentre tra i maschi saranno al via sia Dario Pasta, forte trail runner canavesano classificatosi recentemente al dodicesimo posto assoluto nel Tor des Glaciers, sia Andrea Paris, vincitore del circuito maschile Sentieri Diversi Challenge 2022.

D’obbligo, infine, ricordare a tutti la collaudata formula del Trail delle Colline 2023: 3 le gare competitive in programma e un’eco-camminata. Immancabili il trail competitivo da 28 chilometri, il TdC Lungo, con dislivello positivo di 1450 metri, e il doppio appuntamento competitivo sulla distanza dei 15 chilometri, con dislivello positivo di 800 metri: il TdC Corto e il TdC Dog, la corsa con il proprio miglior amico a quattro zampe. Una menzione speciale, infine, va spesa per l’Eco- Camminata in Rosa di 8 chilometri, con dislivello positivo di 300 metri, che ogni anno richiama sempre più persone ed il cui ricavato andrà a sostenere la campagna Nastro Rosa della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che ha come obiettivo quello di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori al seno.

Confermate le collaborazioni e partnership, come quelle con CSEN Piemonte, ente di promozione sportiva che ha inserito anche quest’anno il Trail delle Colline nel suo calendario nazionale, con FIDAS ADSP, Turismo Torino e Provincia, sezione di Chivasso del CAI, Comitato chivassese della Croce Rossa Italiana, Squadra AIB e PC di Casalborgone ODV e Associazione Amici del Po di Chivasso, e dei patrocini, come quello di Sport e Salute, della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte e degli Stati generali Prevenzione e Benessere, dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e del Comitato Regionale CONI del Piemonte.

Da segnalare, inoltre, che il Trail delle Colline è stato inserito tra gli eventi della Settimana Europea dello Sport, European Week of Sport, lanciata dalla Commissione Europea nel 2015 per promuovere lo sport, gli stili di vita sani e attivi e conseguentemente il benessere fisico e mentale dei cittadini della Comunità Europea. L'iniziativa è coordinata dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la società Sport e Salute S.p.A. ne cura l'attuazione.

Tutte le info relative al 5° Trail delle Colline le potete trovare a questi link:

• Sito web ufficiale www.traildellecolline.it

• Facebook: www.facebook.com/traildellecolline

• Instagram: www.instagram.com/tdc_trail_delle_colline

• Official Film Movie: https://www.youtube.com/watch?v=1hB9_16hAI0

• Regolamento: www.traildellecolline.com/regolamento/

• Iscrizioni: https://www.traildellecolline.it/dove-iscriversi/

• Come donare: www.hoperunning.com/sostienici

• 5x1000: codice fiscale Hope Running n° 91032000019