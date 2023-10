Il 21 ottobre il concerto del maestro Uto Ughi per celebrare i 40 anni della Fondazione Faro

Giungono al loro culmine le celebrazioni per i primi 40 anni di attività della Fondazione FARO , nata nel 1983 con l’obiettivo di garantire cure palliative specialistiche a tutti coloro che ne hanno bisogno, a casa e in hospice. 21 ottobre , presso l’ Auditorium RAI di Torino alle ore 20.30 , si terrà il concerto del Maestro Uto Ughi , tra i maggiori violinisti del nostro tempo, che insieme ai Filarmonici di Roma eseguirà Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi.

È un grandissimo onore per la Fondazione FARO la presenza del Maestro che, con la sua Fondazione neo costituita sostiene anche il servizio di assistenza in cure palliative gestito da FARO con una serata rivolta a tutta la cittadinanza che vorrà partecipare.

Erede della tradizione che ha visto nascere e fiorire in Italia le prime grandi scuole violinistiche, Uto Ughi ha dimostrato uno straordinario talento fin dalla prima infanzia, esibendosi per la prima volta in pubblico all’età di sette anni. Ha suonato nei principali festival e con le orchestre sinfoniche più rinomate in tutto il mondo. Oltre alla musica, il Maestro si dedica anche alla vita sociale del Paese, impegnandosi nella salvaguardia del patrimonio artistico nazionale.