Auto abbandonate e vandalizzate, il degrado regna sovrano nel parcheggio di piazza Sofia

“Il parcheggio di piazza Sofia, nato inizialmente con la funzione di interscambio tra la periferia e il centro, è diventato in realtà un grande box ad uso dei residenti. Ma anche in questo caso, come già succede per il parcheggio Stura, i frequentatori lamentano il degrado in cui versa la struttura", attacca Pino Iannò, consigliere comunale di minoranza di Torino Libero Pensiero.

"Sono presenti ben 7 auto da anni abbandonate con ruote bucate, vetri rotti e ricoperte di uno spesso strato di polvere. Le vetture occupano posti destinati agli abbonati, i quali spesso sono costretti a parcheggiare sul piazzale esterno presente all’ultimo piano. Il parcheggio non brilla neppure per la pulizia e non da ultimo, da più di un anno la saracinesca di chiusura risulta guasta. E’ così difficile rimuovere le auto presenti, a fronte del fatto che sono anche aumentate le tariffe della sosta, che non vanno d’accordo con la scarsa manutenzione?”, si domanda Iannò in conclusione.