Scontri a Torino per Meloni, Conticelli (Pd): "La destra non è la benvenuta qui"

"La storia ci insegna che “storicamente” la destra “non è la benvenuta” in questa “bastarda città francese" ". Così la capogruppo comunale del Pd Nadia Conticelli replica al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni , che parlando degli scontri avvenuti ieri ha detto " Noi siamo dalla parte giusta della storia ".

Conticelli (Pd): "Aprire varco con dialogo"

"Oggi - prosegue - è la giornata della solidarietà per i feriti, gli studenti e i poliziotti. Insieme però domandiamoci perché ci sono sempre più giovani che “stanno dall’altra parte", quella della contestazione, che in una democrazia che funzioni è sana e trova dei canali di confronto oltre che di scontro ".

" Non so cosa intenda la premier - replica Conticelli - ma ho ben chiaro quale sia la parte sbagliata. Quella della violenza. E quella della negazione del dialogo".

L'esponente dem si chiede poi perché Meloni non abbia previsto un incontro con gli studenti universitari. "Aprire un varco col dialogo e non col manganello è l’unica strada per isolare invece chi fa della violenza un fine oltre che un mezzo" conclude Conticelli.