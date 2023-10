Case popolari, a Ciriè c'è la prima abitazione "passiva" che ha tagliato le bollette del riscaldamento a 14 famiglie

Sono spesso indicate come cornice di situazioni di difficoltà, degrado e occupazioni. Invece il mondo delle Case popolari sa anche indicare una via e rappresentare un esempio. La famosa "buona pratica". Succede a Ciriè, dove grazie alla realizzazione di un condominio di edilizia popolare secondo i principi della "casa passiva", ormai da anni i 14 nuclei famigliari che la abitano stanno risparmiando notevolmente sulle bollette del riscaldamento.

Si stima che, in media, una casa passiva consumi 1,5 litri di carburante (circa 15 Kwh) per metro quadro, contro i 10-12 litri consumati da un'abitazione tradizionale per gli impianti di riscaldamento.