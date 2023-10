Nei negozi di Torino è gia Natale, tra alberi e palline. In via Roma spuntano le Luci d'Artista [FOTO]

A Natale mancano 79 giorni, 12 ore e una manciata di minuti e secondi. Ma a Torino il conto alla rovescia è già partito ed è scandito dai primi addobbi e alberelli imbiancati.

Al via montaggio delle Luci d'Artista

In via Roma è iniziato ufficialmente il montaggio del tradizionale "Planetario" di Carmelo Giammello. Se è vero che le Luci d'Artista ormai sono inserite da anni nella settimana di inizio novembre dedicata all'arte contemporanea, è altrettanto palese che per molti richiamano le festività natalizie.