Magliano-Fissolo: "Mettere in sicurezza l'attraversamento pedonale davanti alla Scuola Bonacossa"

"Che attraversare la strada di fronte alla Scuola dell'Infanzia Stefano Bonacossa sia pericolosissimo è un dato di fatto. Da anni chiediamo soluzioni, con un'interpellanza sul tema discussa in Sala Rossa già a fine 2020 con l'allora Giunta Appendino. Due nonni sono stati investiti lo scorso maggio: che un nuovo incidente si sarebbe prima o poi verificato era chiaro a tutti e ora, dopo che un insegnante è stato investito da un furgone lo scorso lunedì riportando traumi, fratture e una prognosi di 40 giorni, speriamo che finalmente l'Amministrazione prenda coscienza di quanto sia urgente intervenire": dichiarano Silvio Magliano (Presidente del Gruppo dei Moderati in Consiglio Regionale) e Simone Fissolo (Capogruppo dei Moderati in Consiglio Comunale a Torino).

"Lo stesso Presidente della Circoscrizione 8 Massimiliano Miano, che ha a cuore la questione, è attualmente in attesa di risposte dalla Città. Facciamo nostra la richiesta dei genitori, che chiedono la collocazione di un attraversamento pedonale rialzato con dosso in prossimità delle strisce e la presenza negli orari di entrata e di uscita di Agenti della Polizia Municipale. Chiediamo inoltre il potenziamento della segnaletica sia orizzontale sia verticale e ogni altra misura utile a ridurre la velocità media di chi percorre - a bordo di un veicolo a motore, su una bici o in monopattino - il tratto di via Nizza compreso tra corso Marconi e via Thesauro".

Poi Magliano, assieme ad Alessandro Nucera della Circoscrizione 2, affronta un altro tema: "Sia al più presto intrapreso un percorso condiviso tra ATC, Comuni e Regione per il censimento e la conseguente rimozione dei veicoli abbandonati nei cortili o in aree di pertinenza degli stabili di edilizia residenziale pubblica del territorio: lo chiediamo, come Moderati, con due Ordini del Giorno che discuteremo rispettivamente in Consiglio Regionale del Piemonte e in Circoscrizione 2. Il problema è della massima urgenza, viste le sue implicazioni in termini di decoro, sicurezza, igiene e vivibilità. La stessa Giunta regionale ha definito, con le dichiarazioni dell'Assessore Caucino, "troppe" le auto, ma anche i furgoni, che si trovano in stato di abbandono nelle aree di pertinenza dei caseggiati".

"Riconosciamo alla Giunta regionale una sensibilità sul tema e ci assicureremo che i tempi del censimento - che sarà richiesto alle tre Atc Piemonte Nord, Centrale e Sud - siano rispettati, con mappatura disponibile entro fine anno. A quel punto, sarà possibile risalire ai proprietari dei mezzi, che potranno essere sanzionati per aver abbandonato il veicolo senza consegnarlo a un centro di raccolta autorizzato o a un rivenditore", concludono Magliano e Nucera.