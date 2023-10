Politiche giovanili, presentate due Proposte di Legge in Regione

Sono due le proposte di legge dedicate ai giovani, su cui si sono svolte le prime determinazioni in sesta Commissione, presieduta da Davide Nicco.

La Pdl a prima firma Monica Canalis (Pd) prevede una serie di modifiche alla legge 6/2019 “Nuove norme in materia di politiche giovanili”: cambia la composizione del Forum regionale giovani, che acquisisce anche nuove funzioni, e al registro regionale delle associazioni giovanili si aggiunge il registro delle consulte e dei forum giovanili. In sede di commissione il consigliere Sean Sacco ha annunciato che anche il M5S ha depositato, nella mattina del 5 ottobre, una proposta analoga, a firma del consigliere Ivano Martinetti. Tra le finalità della proposta, quella di rendere pienamente operativo il Forum dei giovani.

Riccardo Lanzo (Lega) è invece primo firmatario della Pdl “Il Piemonte è dei giovani”, che promuove l’autonomia e il protagonismo dei giovani in vari ambiti e intende implementare i servizi territoriali a loro rivolti. Priorità e strategia dell’azione regionale saranno contenute in un “Piano per i giovani”, che terrà conto delle proposte dell’Osservatorio sulla condizione giovanile e del Forum giovani e che dovrà essere approvato dal Consiglio. I Comuni avranno un ruolo attivo nell’attuazione del Piano.

La Pdl prevede anche, a partire dal 2024, un premio regionale annuale rivolto ai giovani per valorizzarne il protagonismo e la creatività in ambito artistico, culturale, dell’impegno civico, dello studio, della ricerca, dello sport e lavorativo.

La scadenza per le consultazioni on line sui tre provvedimenti è stata fissata per il 27 ottobre. Le tre proposte sulle politiche giovanili saranno ora esaminate dal CAL.