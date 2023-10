Arti digitali, teatro musicale e tv: la Cavallerizza Reale rinasce come Polo delle Arti

Dopo anni di abbandono e degrado, una parte della Cavallerizza Reale è pronta a rinascere con il Polo delle Arti. Un'area di oltre 7mila metri quadri complessivi, dichiarata Patrimonio Unesco, dove saranno presenti aule studio, spazi aperti al pubblico, laboratori didattici, una sala teatrale, ma anche una Scuola di Scenografia, il Dipartimento di Jazz e Musica elettronica, oltre ad aule di composizione.

Investimento da 25.5 milioni

A questi spazi si aggiungerà un Collegio da 80 posti studio per accogliere universitari meritevoli. L'investimento complessivo è di circa 25.5 milioni di euro, di cui 14.4 per la parte formativa e 11.1 milioni per quella residenziale. Sono questi i numeri del Polo delle Arti alla Cavallerizza Reale, che potrebbe diventare realtà nei prossimi mesi: entro fine 2023 quando verranno pubblicati i risultati delle presentazioni del progetto in risposta ai bandi ministeriali dedicati agli AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale Coreutica).