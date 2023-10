La carica dei 75: Gambero Rosso incorona i migliori vini del Piemonte con i suoi Tre bicchieri (e c'è qualche novità)

La nebbiolizzazione del vigneto Langa è diventata infatti una bella opportunità per territori nuovi che, approfittando del successo raccolto dal vitigno, hanno pigiato sul pedale dell’acceleratore, incrementando gli ettari dedicati con denominazioni meno note e territori di recentissimo riconoscimento. Nel Monferrato, in buona parte della provincia di Asti e Alessandria, numerosi viticoltori lo hanno messo a dimora, riuscendo anche ad ottenere vini di interesse crescente, con qualche punta veramente notevole.

Per il resto si conferma il trend positivo per Colli Tortonesi, Alta Langa e Monferrato Casalese per l’uva grignolino con il fascino integro esercitato a tutti i livelli dalle denominazioni più famose. Sono cinque le aziende che si aggiudicano per la prima volta i Tre Bicchieri: Giacomo Boveri, Fabrizia Caldera, la famiglia Penna di Cascina Barisel, Livia Fontana e Bruna Grimaldi.