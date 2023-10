Sciopero dei fattorini Justeat nella serata del concerto di solidarietà "Riders on the Storm"

Niente pizze a casa questo sabato 7 ottobre, almeno da parte dei fattori in arancione che hanno scioperato dalle ore 18 fino alle 23, ora in cui chiude il servizio. Non è una serata qualsiasi: infatti, in contemporanea, si tiene il concerto per accendere i riflettori sul mondo dei rider e raccogliere i fondi per la prima Cassa di Mutua solidarietà. Riders on the storm, il titolo dell'evento iniziato alle 18.