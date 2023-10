Settimo Torinese, lunedì alle 11 si sale a bordo dell'Apollo 11, come se fossimo nel 1969

ETT industria creativa, grazie a Moon Landing, applicazione in Realtà Virtuale (VR) che simula lo storico atterraggio dell’Apollo 11 del 20 luglio del 1969, propone a curiosi e appassionati di tornare sulla Luna il prossimo 9 ottobre. L'appuntamento è fissato per le 11 in piazza Campidoglio 50, presso la Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, nell'ambito del Festival dell'Innovazione e della scienza.