Parco della Salute, l'inflazione alza il conto finale: dalla Regione 72 milioni per coprire gli extra-costi

La gara per realizzare il Parco della Salute e della Scienza di Torino va avanti, ma serviranno 72 milioni in più per realizzare l'opera. Lo ha stabilito il commissario straordinario Marco Corsini, che ha aggiornato il valore del super cantiere sulla base dell'inflazione che ha fatto aumentare i costi delle materie prime e dell'energia.



Sarà la Regione a mettere quei 72 milioni. Ma questo passaggio è importante anche per mandare avanti il procedimento della gara d'appalto. Il commissario straordinario Marco Corsini, nel ruolo di stazione appaltante dell’opera, al termine di un percorso giuridico condiviso con l’Anac e l’autorità anticorruzione, ora procederà all’adeguamento dei dati economici di gara.

"Avevamo assicurato il massimo impegno per individuare una soluzione per proseguire con la gara lanciata nel 2019 e attualmente in corso e siamo riusciti a mantere la promessa – dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio –. Il commissario Corsini, che ringrazio, ha lavorato in questi mesi per individuare la corretta procedura che ora, al termine di un percorso condiviso con l’Anac, ci consente di andare avanti. Dopo aver sbloccato e terminato il cantiere del Grattacielo della Regione ora sblocchiamo anche quello per realizzare il Parco della Salute, due opere strategiche che sembrava impossibile vedessero una fine. Ma l’impegno paga e oggi ne è la dimostrazione".

"Messa in sicurezza la procedura, la Regione ora è pronta a fare la sua parte per coprire gli extra costi - spiega l’assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi -. Prudenzialmente infatti avevamo già accantonato nei fondi dell’ex articolo 20 la cifra necessaria, per cui la copertura finanziaria di questi 72 milioni è già garantita".

"Fin dalla mia nomina ho avviato un confronto con l’Anac, che ringrazio per la disponibilità, per verificare quali fossero i possibili margini giuridici di azione – dichiara il commissario Marco Corsini -. Il dialogo è stato assiduo e molto articolato e ha portato a questo importante risultato: la procedura va avanti e, in accordo con il Ministero della Salute, le risorse sono confermate per le prossime fasi di gara: elaborazione e invio della lettera di invito, termini per presentare l’offerta e l’aggiudicazione dopo cinque mesi dalla presentazione dell’offerta da parte dei proponenti. È stato un lavoro complesso ma sono soddisfatto perché abbiamo creato le condizioni per scongiurare il rischio che la gara andasse deserta".