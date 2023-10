Camminate reali: un ritrovo tra sport e storia per oltre 1500 persone tra le Residenze sabaude

Sono stati oltre 1.500 i partecipanti paganti della quarta e ultima Camminata Reale 2023 organizzata dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude , in collaborazione con Parchi Reali e col sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Tre percorsi ad anello a scelta di 12, 20 e 25 km con partenza ed arrivo nei Giardini della Reggia, e la possibilità di immergersi nella natura e nella storia del Parco La Mandria in contesti non sempre accessibili al pubblico, come l'area della fiabesca Villa dei Laghi.