Si arrampica su una gru e minaccia di buttarsi: momenti di terrore in via Filadelfia [FOTO e VIDEO]

Si arrampica su una gru e minaccia di buttarsi: momenti di terrore in via Filadelfia

Via Filadelfia sta trattenendo il fiato da alcune ore. Un uomo di origine romena, forse con problemi psichici, ha deciso di arrampicarsi sulla gru di un palazzo dove sono in corso i lavori per il 110%, a decine di metri di altezza, all'incrocio con corso Siracusa.

Trattativa serrata per farlo desistere

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia di Stato e la Municipale, oltre ai carabinieri, cercando di convincere l'uomo dal desistere dal compiere un gesto estremo. Le strade attorno all'incrocio sono state chiuse per ragioni di sicurezza.

Pare che la protesta sia stata originata dall'allontanamento subito dall'appartamento in cui abitava. Si tratta di una persona senza lavoro e sotto sfratto, in preda alla disperazione.

Sul posto anche uno psicologo della questura

Intanto i pompieri hanno gonfiato un super materassino sotto, nel caso la situazione dovesse avere un prosieguo non positivo. Sul posto anche uno psicologo della questura e Luca Rolandi, presidente della Circoscrizione 2.

AGGIORNAMENTO: Verso le 14.50 hanno dato dell'acqua all'uomo, che ora si sta dissetando. La tensione è sempre altissima.

Poco dopo un soccorritore ha iniziato a salire per arrivare poi a tendere la mano per raggiungere l'uomo sulla gru. Intanto inizia a raccogliersi un po' di gente in strada, attorno al civico 200-204 di via Filadelfia, dove c'è il cantiere dei lavori.

Ore 15.30: Uno dei soccorritori sembra aver convinto l'uomo a scendere di un paio di rampe. Pare quasi che l'accordo sia che i soccorritori scendono e lui gli va dietro. Sembra profilarsi una soluzione positiva della vicenda.

La discesa continua, lenta ma costante. Forse i soccorritori sono davvero riusciti a convincere l'uomo a desistere dai suoi progetti suicidi. Intanto, mentre prosegue la sua discesa, gli viene data ancora acqua per combattere sete e caldo.

Ore 16: quando ormai sembrava vicino l'arrivo a terra dell'uomo, la disperazione o chissà cos'altro lo hanno convinto a risalire. E, quando ormai mancano pochi minuti alle 17, non accenna a voler scendere, anzi l'uomo è risalito ancora. La tensione torna altissima.

E alle ore 17 la situazione è tornata ad essere la stessa di questa mattina.

Ore 18.30: L'uomo è risalito verso la cima della gru e al momento non sembra intenzionato a scendere.