Imbrattato e vandalizzato l'ascensore panoramico di Moncalieri

Era stato inaugurato lo scorso dicembre e proprio in quella occasione l'assessore ai Lavori Pubblici Angelo Ferrero si era augurato che l'ascensore non venisse prima di mira da vandali e incivili che spesse volte si era segnalati per le loro 'bravate' nel vicino piazzale Aldo Moro.

Imbrattate e vandalizzate le pareti interne

Sono passati pochi mesi e Moncalieri si trova a fare i conti con l'imbrattamento e la vandalizzazione del nuovo ascensore panoramico, nato per creare un rapido collegamento fra strada Torino e il centro storico, attraverso il parcheggio multipiano. Ignoti, quasi certamente ragazzini, si sono divertiti nei giorni scorsi a scrivere sulle pareti interne della cabina, incuranti di tutto e tutti.

Ferrero: "Rispettiamo la cosa pubblica"

L'assessore Ferrero ha esternato la rabbia sua e quella di tutta la comunità: "Iniziamo pochissimo bene la bella stagione... Ragazzi, ma quale senso ha 'firmare', imbrattandolo, un ascensore pubblico?", si è domandato rivolgendosi direttamente agli autori. "Non ha nessun senso valido. Lasciamo pulite le cose belle e utilizzate dai cittadini. Rispettiamo la cosa pubblica", è stato l'appello che ha lanciato in conclusione.

Certo, se queste sono le premesse, c'è da stare poco allegri pensando all'imminente arrivo dell'estate, con le sue serate lunghissime e la voglia di stare all'aperto e fare tardi.