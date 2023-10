Entro giugno 2024 a Torino al via oltre 200 cantieri con il Pnrr, il sindaco: "Scadenze rispettate". Da Roma 30 mln per i rincari

Entro giugno al via tutti i cantieri Pnrr

Per i rincari 20/30 mln da Roma

Il via ai lavori, in quest'ultimo caso, è fissato obbligatoriamente per marzo 2024. "Entro fine 2023 - ha aggiunto Presutti - si termineranno 28 cantieri finanziati con 82 milioni di fondi React Eu". Grazie a questi stanziamenti sono stati effettuati lavori sulle ciclabili, riqualificate cinque scuole della Città Metropolitana e quattro di Torino, così come altri moltissimi interventi.