Persone, natura e contesto urbano: migliorare la qualità della vita nelle città è possibile

Poiché l’urbanizzazione continua ad aumentare, è sempre di più cruciale che la progettazione di qualsiasi spazio cittadino (gestita da architetti, comuni etc..) abbatta il suo impatto sulla natura, ruotando attorno al rapporto tra persone, contesto urbano ed ambiente. Il concetto di “città verde” ha guadagnato popolarità negli ultimi anni, puntando progressivamente alla creazione di spazi abitativi sostenibili ed ecologici. In queste righe, esploreremo l’importanza ed il ruolo della natura all’interno di una città, perché si parla tanto di eco-sostenibilità urbana e la connessione stretta tra persone e natura nel contesto urbano.

La rapida crescita delle aree cittadine ha portato a vari problemi ambientali come l’inquinamento, la deforestazione e la perdita di biodiversità. Ciò non colpisce soltanto l’ecosistema naturale a livello macro, ma rappresenta anche una minaccia localmente per la salute umana. Ecco perché incorporare la natura nella pianificazione urbana può avere benefici significativi sia per l’ambiente, che per la salute e la felicità dei suoi abitanti. Uno dei ruoli primari della natura all’interno di un contesto urbano è quello di migliorare la qualità dell’aria e dell’acqua. Alberi e piante agiscono come filtri naturali, assorbendo gli agenti inquinanti e riducendo gli effetti dannosi dell'inquinamento. Ciò è particolarmente importante nelle città in cui i livelli di inquinamento atmosferico sono spesso elevati a causa del traffico intenso, delle attività industriali e dall’effetto serra. Spazi verdi come parchi, piccole oasi urbane e persino tetti verdi e/o giardini verticali, possono aiutare a mitigare questo problema.

Qualità della vita e benessere fisico

La natura ha un impatto positivo sulla salute mentale e sul benessere fisico. In uno stile di vita urbano frenetico, l’accesso agli spazi verdi può fornire un rifugio tanto necessario dalla frenetica vita cittadina. Diversi studi hanno dimostrato che trascorrere del tempo nella natura può ridurre lo stress, l’ansia e persino i sintomi della depressione. Inoltre, essere circondati dal verde è stato ricollegato ad una maggiore produttività e creatività. Quindi la creazione di città verdi e progetti direttamente focalizzati sull’eco-sostenibilità urbana, riducono di fatto non solo l’impronta di carbonio. Gli edifici e le infrastrutture nelle aree urbane rappresentano una percentuale significativa delle emissioni di gas serra. Unendo diverse pratiche di bio-edilizia (come l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, l’implementazione di tetti e pareti verdi, o la promozione del trasporto sostenibile), le città italiane possono ridurre significativamente il proprio impatto di carbonio.

Progetto WWF Urban Nature: la festa della natura in città

Urban Nature è un’iniziativa coordinata e promossa dal WWF che quest’anno è arrivata alla sua VII edizione. Il suo slogan 2023 è “La Natura si fa cura” ed ha invitato tutti i cittadini a dare il proprio contributo il 7 e l’8 ottobre per aggiungere un pezzetto di verde nelle aree urbane e per realizzare piccole oasi negli ospedali pediatrici italiani. L’edizione 2023 presenta tante iniziative: la manifestazione nelle piazze per il progetto “Oasi in Ospedale”, durante la quale è stato possibile regalarsi una felce che ha contribuito a portare la natura negli ospedali pediatrici; eventi in tutta Italia per riscoprire la bellezza e l’importanza della natura in città ed il contest per le scuole. Un processo virtuoso, che ha un grande impatto sulle persone, sul loro benessere psicofisico, sulla qualità di vita e salute all’interno dei centri urbani.

L’obiettivo di Urban Nature è diffondere il valore e la cura della natura in città, sia rinnovando il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani, sia favorendo azioni virtuose da parte di amministratori, comunità, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere ed incrementare la biodiversità nei sistemi urbani. Per saperne di più sull’iniziativa Urban Nature, o conoscere meglio come il WWF sostiene l’ambiente e combatte il cambiamento climatico favorendo la sostenibilità, vi invitiamo a scoprire tra le pagine del suo sito ufficiale come sia possibile aiutare a salvaguardare il mondo naturale. Grazie a più di 1.300 progetti attivi nel mondo per la protezione di animali, foreste, mari ed oceani, chiunque può sostenere il futuro del pianeta con una donazione al WWF.

Mitigare il cambiamento climatico

La natura all’interno di un contesto urbano svolge altresì un ruolo cruciale nel placare gli effetti del cambiamento climatico. Alberi e piante agiscono come pozzi di carbonio, assorbendo l’anidride carbonica dall’atmosfera e immagazzinandola nella loro biomassa. Gli spazi verdi aiutano a ridurre l’effetto “isola di calore urbana”, dove le città sono significativamente più calde rispetto alle aree rurali circostanti a causa dell’uso estensivo di materiali che trattengono il calore (come ad esempio cemento e asfalto) ed un’urbanistica del tutto controcorrente rispetto la filosofia del Green-Building. Fortunatamente, negli ultimi anni c’è stata una tendenza crescente verso la creazione di città migliori e più verdi, integrando pratiche e tecnologie sostenibili per ridurre l’impatto ambientale delle aree urbane. Ad esempio, i tetti e le pareti verdi possono aiutare a regolare la temperatura interna, riducendo la necessità di sistemi di condizionamento dell’aria che consumano energia. Allo stesso modo, il riutilizzo di materiali recuperati al 100% da vecchi edifici e l’uso di quelli sostenibili nella costruzione, possono ridurre al minimo gli sprechi e promuovere l’efficienza energetica.

Un impatto economico positivo

Dare priorità all’eco-sostenibilità nelle città e nei quartieri urbani può avere anche un impatto economico positivo. Le città verdi attraggono imprese e investitori sempre più interessati a pratiche sostenibili. Ciò può portare alla creazione di posti di lavoro e alla crescita economica, a tutto vantaggio dei residenti della città. È statisticamente trovato che gli spazi verdi all’interno delle aree urbane possono aumentare il valore degli immobili e incoraggiare il turismo. Gli studi hanno dimostrato che le persone sono disposte a pagare un premio per le proprietà situate vicino a parchi o altri spazi verdi. Ciò non solo avvantaggia i singoli proprietari di immobili, ma genera anche maggiori entrate per la città.

In conclusione, la natura gioca un ruolo vitale nelle aree urbane e dovrebbe essere integrata nella pianificazione urbana per promuovere l’eco-sostenibilità ed uno stile di vita più salutare. Le città verdi non solo migliorano la qualità dell’aria e dell’acqua, ma hanno anche un impatto positivo sulla salute mentale, riducono l’impronta di carbonio, mitigano gli effetti del cambiamento climatico e apportano benefici economici. Mentre continuiamo ad affrontare le sfide ambientali, è fondamentale dare priorità alla natura nel nostro sviluppo urbano per creare città migliori e più verdi. Nel complesso, è chiaro che l’integrazione della natura nelle aree urbane non è solo essenziale ma anche vantaggiosa sia per l’ambiente che per i suoi abitanti. Lavoriamo insieme per creare città più verdi e sostenibili per garantire a noi stessi (ed ai nostri figli...) un domani migliore.