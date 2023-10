Comune e commercianti del centro seppelliscono l'ascia di guerra: "Collaboriamo nell'interesse di Torino"

"Collaboriamo nell'interesse di Torino": è questo l'imperativo uscito dall'incontro terminato nella serata di ieri, lunedì 9 ottobre, tra il sindaco Stefano Lo Russo, l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino e i commercianti del centro. A Palazzo Civico erano presenti anche rappresentanti di Ascom e Confesercenti. Favorire la promozione turistica della città

L'idea è quella di far partire un confronto tra le varie parti sulla promozione turistica della città: "È tempo - ha dichiarato il coordinatore delle 12 associazioni Fulvio Griffa - di iniziare un ragionamento comune: produciamo ricchezza e diamo lavoro, per cui vorremmo partecipare in modo attivo alla visione complessiva dello sviluppo della città. Siamo di fronte a un momento molto interessante di presenza turistica che bisogna trasformare in strutturale".

Gli esercenti hanno consegnato al sindaco anche una lista di proposte: "Chiediamo - ha proseguito - una programmazione di eventi certa anno per anno mettendo a disposizione le nostre 7mila vetrine per la promozione turistica trasformandoci in ambasciatori della città, una tariffazione a 5 euro per 3 ore di parcheggio e tariffe agevolate per chi lavora, così come agevolazioni imu per evitare di vedere sempre più serrande abbassate ". Lo Russo: "Incontri periodici per definire le strategie"