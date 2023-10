Ma il Canavese da chi ha preso il nome? Un'antica città ormai scomparsa o la coltivazione della canapa?

Il Canavese - Canavèis , in piemontese - è una vasta zona storico - geografica del territorio sabaudo dai confini non chiaramente netti e definiti. Essa si estende, infatti, tra la serra di Ivrea, il Po, la stura di Lanzo e le Alpi Graie, ossia il territorio compreso tra Torino e la Valle d'Aosta e che si estende, ad est, nel Biellese e nel Vercellese.

Come per i suoi confini territoriali, anche riguardo alle origini del nome non vi è una teoria univoca. Non c'è una città di "Canava" che dà il nome alla zona, ma c'è stata.