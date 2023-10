Artissima 2023 invade la città: dall’ex Zoo di Parco Michelotti alla biblioteca Geisser 

Artissima 2023 esce dai confini dell’Oval e porta la kermesse dell’arte contemporanea in altri spazi della città. Già l’anno scorso aveva presentato diversi progetti esterni: alle Gallerie d’Italia, allo showroom Vanni, all’Hotel Principi di Piemonte e alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.

Per la nuova edizione si aggiungono quattro progetti e altri eventi organizzati in collaborazione con i partner.

Sono cinque progetti espositivi di quest’anno: La condizione umana, una rassegna di film e video d’artista, alle Gallerie d’Italia - Torino; Dove finiscono le tracce, una mostra diffusa in luoghi iconici della cultura torinese con cinque opere della collezione di Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT; Nó na garganta | Knot in the throat, che presenta un’opera dell’artista brasiliano Jonathas de Andrade negli spazi dell’Ex Giardino Zoologico di Torino; All These Fleeting Perfections, mostra prodotta in dialogo con EXPOSED. Torino Foto Festival, il nuovo Festival Internazionale di Fotografia di Torino; Perché non Lilloni?, un progetto espositivo dedicato a Umberto Lilloni a cura di Massimo Minini pensato per il Salone delle Feste dello storico hotel Principi di Piemonte | UNA Esperienze.

La condizione umana @ Gallerie d’Italia - Torino

Seconda edizione della rassegna di film e video d’artista ideato e prodotto in collaborazione con le Gallerie d’Italia - Torino, che saranno la sede ospitante, dopo il successo nel 2022 della prima edizione con Collective Individuals, a cura di Leonardo Bigazzi.

La sala immersiva del museo ospiterà La condizione umana, mostra a cura di Jacopo Crivelli Visconti, critico d’arte e curatore indipendente. La rassegna di opere video, molte delle quali esposte per la prima volta in Italia, vedrà artisti rappresentati dalle gallerie partecipanti ad Artissima.

Dove finiscono le tracce @ Centro città



L’esposizione è un percorso itinerante in cinque luoghi del centro di Torino, una riscoperta della città attraverso l’esperienza di cinque opere testimoni della collezione della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT acquisite nel corso degli ultimi vent’anni e conservate come patrimonio museale dalla GAM – Galleria Civica di Arte Moderna di Torino e dal Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea.

I luoghi iconici della mostra diffusa e i relativi artisti ospitati sono:

• Il cortile di Palazzo Perrone di San Martino – sede della Fondazione CRT e della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT con Francesco Gennari

• La Corte Medievale di Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica di Torino con Peter Friedl

• Il portico d’ingresso del Museo Nazionale del Risorgimento con Cally Spooner

• Il foyer del Teatro Carignano con William Kentridge

• La Sala del Caminetto del Teatro Regio di Torino con Simon Starling

La mostra sarà gratuita e visitabile dal pubblico a partire dal giovedì 26 ottobre fino a domenica 12 novembre 2023.

Nó na garganta | Knot in the throat @ Ex Zoo Torino

Nella cornice del parco Michelotti, all’interno dell’Ex Giardino Zoologico di Torino, da venerdì 27 ottobre a domenica 5 novembre 2023 si troverà un’opera dell’artista brasiliano Jonathas de Andrade. L’intervento rientra tra i progetti speciali di Artissima 2023 e consiste nella proiezione dell’opera Nó na garganta | Knot in the throat (2022) sulla facciata dello stabile che ospitava la Casa delle giraffe e degli elefanti. L’opera video di de Andrade vuole attivare un dialogo con la memoria storica del luogo, per innescare una riflessione sul significato storico e sociale dell’ex zoo di Torino. Nelle immagini alcuni giovani lavoratori di uno zoo privato del Brasile vengono ripresi mentre interagiscono pacificamente con dei serpenti. A queste scene se ne intervallano altre, a carattere documentaristico, di disastri ecologici, evocando per contrasto una disconnessione traumatica tra uomo e natura.

All These Fleeting Perfections @ Biblioteca Geisser

Prodotta da EXPOSED. Torino Foto Festival, in collaborazione con Artissima e la partecipazione attiva di alcuni suoi espositori, All These Fleeting Perfections è una mostra collettiva che anticipa alcune tematiche che il festival approfondirà con la sua prima edizione intitolata New Landscapes Nuovi paesaggi, dal 2 maggio al 2 giugno 2024. Attraverso un percorso di fotografie, video, installazioni e dipinti selezionati tra gli artisti delle gallerie presenti in fiera, la mostra, a cura di Domenico Quaranta, esplora la dimensione del post-fotografico come complessa persistenza della rappresentazione nelle immagini, di un modo di relazionarsi al reale di cui la fotografia è stata l’espressione più nitida. Le “fugaci perfezioni” evocate dal titolo rappresentano tutto ciò che, per qualche istante, ha contribuito a definire l’essenza stessa della fotografia: modi di vedere superati ma mai completamente superabili, ancora aspiranti a una propria incomparabile assolutezza.

Perché non Lilloni? @ Hotel Principi di Piemonte | UNA Esperienze

Grazie al rinnovato dialogo tra Artissima e UNA Esperienze, brand di Gruppo UNA, il Salone delle Feste dello storico hotel Principi di Piemonte | UNA Esperienze nel centro di Torino ospita, per la quarta volta in collaborazione con Artissima, un progetto espositivo d’arte contemporanea. Nel 2023 viene presentata la mostra Perché non Lilloni?, a cura di Massimo Minini e della sua omonima galleria bresciana, visitabile durante i giorni della fiera.

In occasione del cinquantennale della galleria Massimo Minini, il progetto espositivo orchestra un colpo di scena che riporta l’attenzione su Umberto Lilloni (1898-1980). I venti dipinti dell’artista milanese, selezionati da Massimo Minini per la mostra, rendono omaggio a un pittore di tradizione figurativo e chiarista, dando spazio a un riconoscimento di parità di diritti ai rappresentanti dei vari mondi artistici che si sono combattuti e alternati nel corso di tutto il novecento. Se il Ventesimo secolo ha infatti il pregio di aver allargato i confini conoscitivi dell’arte come della scienza, ha anche lo stigma di aver posto fine a un mondo e un modo di fare arte che operava da millenni nella storia umana. Il progetto è così un’arena di confronto e dibattito su cosa sia stato il rapporto artistico tra avanguardia e passatismo - uno dei temi da sempre più dibattuti e accesi in arte - che dal magistero degli storici e dei critici è giunto sino alla sensibilità dello spettatore, determinando gusti, orientamenti personali e stili di vita.



Eventi dei partner

Vestiges Premio illy Present Future @ Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ospita la mostra personale di Peng Zuquiang, presentato dalla galleria Antenna Space di Shanghai, vincitore dell’edizione 2022 del Premio illy Present Future, che grazie alla visione contemporanea di illycaffè, offre un contributo importante all’affermazione degli artisti emergenti e conferma il ruolo attivo della fiera nel sostegno dei talenti internazionali. Curata da Bernardo Follini, Vestiges, presenta una nuova tappa della ricerca dell’artista che impiega il film e l’installazione per indagare il significato affettivo delle storie, dei corpi e del linguaggio. La mostra Vestiges è costituita da due nuove videoinstallazioni dedicate ai temi della memoria e del contagio connessi al processo di produzione e diffusione delle immagini.

New Egg @ Villa Sanquirico

Giannoni & Santoni, realtà specializzata nella progettazione di spazi e opere ad alto valore artistico, presenta New Egg, mostra a cura di Nicolas Ballario, che vede protagonisti inaspettati pollai domestici immaginati da Vedovamazzei. Prima espressione di OFF, marchio dell’azienda nato proprio con la missione di dare origine a oggetti/opere fuori dagli schemi orientati verso un nuovo rapporto con la natura, New Egg è sviluppato in collaborazione con Paolo Parisi, il più apprezzato produttore al mondo di uova di alta qualità.



the dirt is teeming with life @ NH Collection Torino Piazza Carlina

Gli spazi dell’NH Collection Torino Piazza Carlina ospitano l’installazione dal titolo the dirt is teeming with life simbolo della residenza in Sicilia dell’artista Dala Nasser, che era presentata dalla galleria Deborah Schamoni di Monaco, vincitrice dell’edizione 2022 del Premio ISOLA SICILIA promosso dalla Fondazione Oelle. L'opera, prodotta su tessuti di provenienza locale realizzati con bucce di arance siciliane riciclate, è incentrata sull'Etna e sui terreni agricoli circostanti, e rivela sfregamenti a carboncino delle rocce vulcaniche tinti con i fiori nativi di Lantana e Oleandro.



VANNI occhiali #artistroom @ Showroom VANNI

Il marchio torinese di occhialeria creativa VANNI occhiali lancia in esclusiva presso lo Showroom VANNI di Piazza Carlina a Torino Visum, la capsule-collection di occhiali d’artista realizzati su progetto di Teresa Giannico, che nel 2022, presentata dalla galleria Viasaterna di Milano, ha vinto il Premio VANNI occhiali #artistroom. Nello spazio verranno presentate in contemporanea le opere dell’artista nella mostra L’atto di vedere, in collaborazione con la galleria Viasaterna di Milano.

Per info e programma completo: https://www.artissima.art/