"Dona la spesa", il 14 ottobre nei negozi Novacoop si riempie il carrello della solidarietà

Sabato 14 ottobre, in 57 punti vendita della rete Nova Coop torna “Dona la Spesa”, la colletta promossa dalla cooperativa per raccogliere prodotti alimentari a lunga conservazione e beni di prima necessità da destinare alle persone che vivono in condizioni di povertà alimentare.

L’iniziativa, al suo quarto appuntamento del 2023 e al secondo specificamente dedicato alla raccolta di prodotti alimentari e altri beni di prima necessità, ha consentito nell’ultima occasione di raccogliere 38 tonnellate di merci, per un valore pari a 100 mila euro, grazie all’impegno di 600 volontari.

In ogni territorio la raccolta viene svolta presso il negozio dai volontari dell’associazione beneficiaria in collaborazione con i soci del Presidio Soci Coop locale. Tutta la merce raccolta sarà ritirata direttamente dalle associazioni coinvolte.

I beni più adatti per essere donati sono i prodotti alimentari a lunga conservazione come pasta, olio, riso, tonno, legumi in scatola, farina, sughi, zucchero, sale, biscotti, marmellate, latte, cereali, merendine, cioccolato; gli alimenti per la prima infanzia, i pannolini, il sapone per piatti e in generale i prodotti per l’igiene personale.

“Dona la Spesa” rappresenta l’evento mediante il quale Nova Coop rinnova il patto di collaborazione con le associazioni di volontariato, le onlus e le istituzioni locali impegnate quotidianamente nell’offrire aiuto a chi ne ha più bisogno. Le raccolte di “Dona la Spesa” si affiancano ad altre iniziative continuative che la cooperativa conduce durante l’anno, sempre legate al binomio cibo e solidarietà, come la donazione sistematica di beni prossimi alla scadenza ed altre eccedenze alimentari alle onlus del territorio attraverso il progetto “Buon Fine” (7 milioni di euro il valore commerciale del cibo recuperato nel 2022).

Carlo Ghisoni, Direttore Politiche Sociali Nova Coop dichiara: "L’inflazione che nell’ultimo anno si è abbattuta sui beni alimentari di largo consumo e sui prodotti di prima necessità, nonostante l’impegno messo in campo dalla Cooperativa nel contenere i rincari alla clientela, ha provocato una contrazione generale dei consumi che sta penalizzando in particolar modo le fasce più povere della popolazione. Nova Coop ispira la sua azione di creazione di valore per le comunità che la ospitano a un principio di solidarietà territoriale che trova applicazione in particolare in iniziative come “Dona la Spesa”, grazie alle quali ciascuno di noi può dare un contributo per garantire pasti regolari e un’alimentazione più ricca e variegata a chi ha meno".