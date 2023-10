Mirafiori trema sul filo dell'elettrico: 9 auto su 10 sono 500bev, ma arriva la frenata. Sindacati verso la protesta unitaria

Cresce del 10% la produzione delle auto da parte di Stellantis nel terzo trimestre 2023 in Italia. Anche se 5 punti in meno rispetto al primo semestre dell'anno in corso. Appare plausibile, a questo ritmo, arrivare alle 730mila vetture, di cui 510mila automobili.

Ma resta ancora distante, il traguardo che il ministro Urso ha fissato a un milione, solo per le 4 ruote. E si resta il 10% sotto il periodo pre Covid (-2,3% per l'auto e -24,6% per I veicoli commerciali). Sono i numeri che Fim Cisl propone sul terzo trimestre dell'anno. Con una particolare apprensione per le cose torinesi.