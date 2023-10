NEL MONDO ILLY CON LE TAZZINE FIRMATE LEE UFAN

L’arte contemporanea si arricchisce della nuova decorazione delle tazzine, da espresso e da cappuccino, dell’Art Collection di illycaffè che, nell’occasione, si affida alla genialità e alla fantasia di Lee Ufan, artista coreano-giapponese, uno dei fondatori dell’avanguardia mono-Ha, movimento artistico anticonformista fondato sullo studio della natura e dei materiali grezzi o lavorati dall’uomo, che si sviluppò a Tokyo alla fine degli anni ’60.

La continua ricerca dell’essenzialità si riflette anche nei decori della sua ultima illy Art Collection che si richiama alla pittura rIduzionista fatta di linee e pennellate fluide, dove anche il gesto assume un ruolo importante. Attraverso questi tratti l’artista esprime il suo concetto di incontro, quel momento nel tempo e nello spazio in cui il pennello incontra al tela. La superficie della tazzina illy Art Collection non viene dipinta totalmente.

Lee Ufan conserva lo spazio necessario per far nascere un legame tra la porcellana bianca e la sua creazione. Le nuove tazzine, presentate in anteprima alla fiera d’arte contemporanea internazionale di Frieze London, sono la continuazione del rapporto tra l’azienda triestina con il mondo dell’arte, frutto di un progetto nato nel 1992 e che, fin qui, ha coinvolto oltre 130 artisti di fama internazionale.

Per illycaffè, i cui valori distintivi sono Good, Goodness, Beauty, l’arte contemporanea aggiunge bellezza al gusto. La bellezza cui tende illycaffè deriva dall’antico concetto greco di kalokagathia che riunisce kaòs (bello) e agathòs (buono) per creare un nuovo significato in cui bontà e bellezza diventano indiscindibili, in cui l’una dipende dall’altra. Illycaffè, oggi, è presente con proprie filiali o distributori in 140 paesi nel mondo. (g.n.)