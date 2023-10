Moncalieri: un telefonino scatena la rissa tra due ragazzini, ma ad avere la peggio è un anziano

Una lite nata forse per futili motivi è degenerata rapidamente e tra i due ragazzini coinvolti ad avere la peggio è stato un anziano, il nonno di uno dei due, che ha rimediato le botte per provare a fare da paciere.

Il nonno prova a fare da paciere

E' successo alcuni giorni fa a Moncalieri, in strada del Pesco: a dare origine alla vicenda (sulla quale ora indagano i carabinieri) è stato un telefono cellulare. Non si sa bene se perché uno avesse provato a rubarlo all'altro o chissà per cos'altro, sta di fatto che la lite è ben presto degenerata in rissa.

Sul posto interviene l'ambulanza

E l'anziano che aveva provato a calmare le acque, si è preso alcuni sberloni, tanto da dover costringere a chiamare l'ambulanza del 118 anche per curare quello dei due giovani che aveva avuto la peggio.

Poi sarebbe intervenuto anche il fratello più grande del ragazzino malmenato, ma il resto della storia ha contorni ancora da chiarire, compreso quello di un coltello che sarebbe spuntato fuori. Di sicuro, si tratta dell'ennesima storia di violenza urbana.