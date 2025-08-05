Moncalieri, niente ticket e parcheggi gratis nelle giornate più calde di metà agosto

Nelle settimane più calde di agosto Moncalieri dice stop al pagamento delle strisce blu. Niente ticket, niente corse al parcometro: il Comune (come ogni anno) ha deciso di sospendere il pagamento della sosta: la misura sarà attiva da lunedì 11 a sabato 23 agosto 2025 e interesserà tutto il territorio comunale.

Il provvedimento, ormai consueto nel periodo estivo, è pensato per alleggerire la mobilità in città e sostenere le attività commerciali durante le settimane più tranquille dell’anno. La sospensione coinvolge tutte le zone blu del centro e delle aree limitrofe, senza distinzioni o fasce orarie.

L’iniziativa si rivolge sia ai residenti che a chi si trova in città per lavoro o turismo. La sosta gratuita punta a rendere più accessibili negozi, bar, ristoranti e servizi, in un periodo in cui molte attività restano aperte ma registrano un calo fisiologico di presenze.

Non sono previste modifiche ad altri aspetti della regolazione della mobilità, come ZTL o divieti di sosta ordinari, che restano in vigore. Il ritorno alla normale tariffazione dei parcheggi è previsto per lunedì 25 agosto, primo giorno lavorativo dopo il rientro dalle ferie della maggior parte delle persone.