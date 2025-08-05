 / Moncalieri

Moncalieri | 05 agosto 2025, 17:25

Moncalieri, niente ticket e parcheggi gratis nelle giornate più calde di metà agosto

La misura sarà attiva da lunedì 11 a sabato 23 in tutto il territorio comunale

Immagine di archivio di auto sulle strisce blu

Nelle settimane più calde di agosto Moncalieri dice stop al pagamento delle strisce blu. Niente ticket, niente corse al parcometro: il Comune (come ogni anno) ha deciso di sospendere il pagamento della sosta: la misura sarà attiva da lunedì 11 a sabato 23 agosto 2025 e interesserà tutto il territorio comunale.

Il provvedimento, ormai consueto nel periodo estivo, è pensato per alleggerire la mobilità in città e sostenere le attività commerciali durante le settimane più tranquille dell’anno. La sospensione coinvolge tutte le zone blu del centro e delle aree limitrofe, senza distinzioni o fasce orarie.

L’iniziativa si rivolge sia ai residenti che a chi si trova in città per lavoro o turismo. La sosta gratuita punta a rendere più accessibili negozi, bar, ristoranti e servizi, in un periodo in cui molte attività restano aperte ma registrano un calo fisiologico di presenze.

Non sono previste modifiche ad altri aspetti della regolazione della mobilità, come ZTL o divieti di sosta ordinari, che restano in vigore. Il ritorno alla normale tariffazione dei parcheggi è previsto per lunedì 25 agosto, primo giorno lavorativo dopo il rientro dalle ferie della maggior parte delle persone.

Massimo De Marzi

