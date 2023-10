"Bimbi sicuri", a Grugliasco un incontro sull'importanza della prevenzione

Il Centro Famiglie di Grugliasco, in collaborazione con il servizio 0-3 Hakuna Matata e Mario Caldera della Salvamento Academy, propone “Bimbi sicuri”, un incontro sulla prevenzione della mortalità infantile.

L'appuntamento è per venerdì 13 ottobre alle 18 presso la Città Universitaria della Conciliazione, in via Fratel Prospero 41.