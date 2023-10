Un latitante arrestato e 8 appartamenti sgomberati il bilancio finale del blitz in corso Regina

Dopo un'alba movimentata, con il blitz della Polizia e delle forze dell'ordine in uno stabile di corso Regina Margherita 162, che era diventato luogo di attività fuorilegge e di droga, il bilancio finale parla di un latitante arrestato e 8 appartamenti sgomberati.

Arrestato un latitante e sgomberati 8 appartamenti

L'intervento coordinato dalla Questura di Torino ha portato all'arresto di un latitante e al controllo di 96 dei 120 appartamenti dello stabile. Ireti ha riscontrato 15 allacci abusivi e 1 allaccio abusivo a quella rete condominiale. Sono stati 22 i soggetti denunciati per occupazione abusiva e furto di energia elettrica.

Ritrovate anche 18 bombole di gas che erano state sottratte dalla disponibilità dei proprietari. Italgas ha staccato 11 utenze per morosità e 2 su richiesta dell’Asl per motivi di sicurezza. 10 gli appartamenti dichiarati inagibili per precarie condizioni igieniche o per pericolosità. Delle persone sfrattate 6 hanno trovato alloggio da parenti o amici, mentre altre 5 hanno trovato ospitalità nella struttura dei servizi sociali di via Ravenna.

