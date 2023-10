Lear, cassa fino a fine anno. Ma i lavoratori sono sul piede di guerra: "Da oggi vogliamo creare un problema"

I contratti di solidarietà finiscono, ma c'è un ponte di salvezza almeno fino alla fine dell'anno. Il futuro, si vedrà. Ecco l'esito della riunione al grattacielo della Regione tra i vertici della Lear, l'assessorato al Lavoro e i rappresentanti sindacali. Oltre due ore di riunione, che però non danno certezze definitive. Ecco perché scatta lo Stato di agitazione permanente.

"È stata respinta la richiesta di riconfermare la solidarietà per un anno, da parte dell'azienda che non riesce a coprire il 10 e il 20%, quindi finisce il 20 ottobre", dicono i sindacalisti, in piedi su un muretto proprio in piazza Piemonte, di fronte ai lavoratori che hanno tenuto un presidio.

"Abbiamo firmato però fino al 31 dicembre la cassa finanziata per le aziende in crisi - dice Domenico Ciano, rsu di Fim Cisl -. Ma da oggi parte la mobilitazione, perché non ci sono nuovi progetti: finisce la Ghibli con il 2023 e la nuova Quattroporte parte nel 2025, ammesso che Maserati faccia fare i sedili alla Lear. E comunque sarebbero numeri minimi".

"Se l'azienda vorrà dire qualcosa, saremo qui ad ascoltare - aggiunge -. I nuovi delegati (oggi si eleggono le rsu a Grugliasco) dovranno organizzarsi per dire che siamo un caso non da 20, ma da 400 persone. C'è un'emergenza sociale. Andremo a cercare di parlare con Cirio, visto che aveva fatto promesse".

"È preoccupante - aggiunge Antonio Gullo, rsu Fiom - che anche l'azienda sappia che non è possibile fare ancora contratti di solidarietà. La Regione ci sostiene e cercherà di parlare con il Ministero per prolungare ulteriormente gli ammortizzatori. Ma è lo stesso Ministero che da luglio non ci ha mai voluto incontrare. Serve un'iniziativa, non flebile. Bisogna creare un motivo perché la gente si chieda come si risolve il problema Lear".