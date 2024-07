Cerca di svaligiare un alloggio in Vanchiglia: scoperto, fugge gettandosi dal balcone, ma i carabinieri lo bloccano

Ha cercato di svaligiare un appartamento all'interno di un condominio in zona Vanchiglia, ma la chiamata ai carabinieri ha mandato in fumo il suo piano, costringendolo alla fuga dalla finestra.



E' successo nella notte di lunedì, quando i militari hanno sorpreso un 28enne, già noto alle forze dell'ordine e irregolare sul territorio nazionale, mentre stava cercando di portare via gioielli e altri oggetti di valore dall'alloggio.



Alla vistsa della gazzella, però, il ladro ha capito che non c'era più nulla da fare, se non cercare di fuggire: e per farlo si è gettato dal balcone. Ma proprio lì sotto, ad aspettarlo, c'erano i militari del radiomobile. Inutile resistere, portato in caserma e perquisito, è stato trovato in possesso di parte della refurtiva, ma anche di un cacciavite, un passamontagna, una torcia elettrica e una ricetrasmittente.