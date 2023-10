Manutenzione auto, alla scoperta dei vari controlli da eseguire

Chi ha avuto e ha un’auto di proprietà, sa alla perfezione che, anche con tutta la prevenzione possibile, un guasto in ogni caso non si può mai scongiurare. Insomma, le problematiche accidentali esistono e possono colpire tutti, ma questo non vuol dire che non sia necessario prestare la giusta attenzione nei confronti della prevenzione e della manutenzione di una vettura.

Anzi, a dire la verità, è proprio la costante manutenzione di un’auto che fa un’enorme differenza sulle chance di poter incappare in questi guasti accidentali. Se la fortuna è qualcosa che non si può affatto controllare, è altrettanto vero come la manutenzione è un’attività che, al contrario, va programmata in modo mirato e preciso.

Quali sono i controlli periodici a cui prestare attenzione

Per evitare di affrontare in una seconda fase dei malfunzionamenti gravi e delle correlate spese dall’importo notevolmente elevato, la cosa migliore da fare è quella di segnarsi sul calendario una serie di controlli che vanno necessariamente svolti con cadenza periodica. Serve costanza, anche se per lo svolgimento di alcune verifiche si può anche agire in autonomia, senza necessariamente portare l’auto dal meccanico.

Il controllo dei liquidi, ad esempio, è una di quelle verifiche che fanno la differenza a livello di manutenzione della vettura. In un’auto, infatti, ci sono diverse tipologie di liquidi che svolgono funzioni di rilevante importanza e necessitano, proprio per tale ragione, di un controllo costante e massimo. È chiaro che la cosa migliore e più sicura è quella di svolgere tutti questi controlli solo ed esclusivamente quando il motore è spento e si è raffreddato. Perché questo consiglio? Molto semplice, dato che altrimenti si andrebbe incontro a pericoli importanti per la propria sicurezza. Tra i liquidi che necessitano di una verifica da svolgere con una certa periodicità troviamo il controllo dell’olio motore, il controllo del liquido refrigerante, ma anche il controllo dell’acqua dei tergicristalli.

Occhio alla centralina dell’auto

Uno degli elementi più importanti, dopo il motore, all’interno di un’auto è sicuramente la centralina. Ebbene, può capitare, per i più disparati problemi, che proprio la centralina possa essere oggetto di un gran numero di problematiche, fino a portare a malfunzionamenti così gravi che richiedono, come unica soluzione risolutiva, la sostituzione del pezzo stesso.

In tal senso, va messo in evidenza come la grande diffusa di piattaforme online, come Ecustore, decisamente attrezzate con ogni tipo di centralina, con la presenza dei marchi costruttori più famosi e apprezzati, ma anche con un rapporto tra qualità e prezzo decisamente conveniente, può fare la differenza soprattutto per quanti vorrebbero risparmiare il più possibile sulla spesa per cambiare la centralina.

I controlli riguardanti le luci

Un altro controllo che non va mai sottovalutato, per la propria sicurezza e per quella di tutte le altre persone che circolano in strada è senz’altro quello relativo alle luci. Di conseguenza, va verificato con la massima attenzione il funzionamento di ogni tipo di luce presente nella macchina. In alcuni casi, si può anche pensare di agire in autonomia per la sostituzione delle lampadine che si sono fulminate.

Un altro controllo che va svolto con una costanza ben precisa è quello relativo alle gomme. La verifica periodica degli pneumatici è un aspetto fondamentale prima di tutto per garantire sempre un’ottima e stabile tenuta su strada della vettura. Al contempo, si agisce anche in via preventiva sull’usura che, nel caso in cui non si dovessero intervenire in via preventiva, potrebbero andare a danneggiare prematuramente la gomma.

Il controllo degli pneumatici dovrebbe avvenire con cadenza mensile, magari proprio in concomitanza con i cambi di stagione o dei cambiamenti repentini dal punto di vista della temperatura. Quando si fa il tagliando, invece, è previsto il controllo dei freni e, laddove necessario, si interviene con la sostituzione delle pasticche, una componente che tende a usurarsi molto in fretta, comportando un aumento del rischio per la sicurezza.