Torna Inclusion Job Day, la giornata dedicata alla cultura inclusiva e alle opportunità di lavoro

Al via l’edizione autunnale dell’evento online che mette in contatto aziende di primo piano e candidati con disabilità e appartenenti alle categorie protette attraverso stand virtuali delle imprese e colloqui one-to-one. In programma Inclusion Job Talks a cura di esperti e manager, per la prima volta disponibile anche sul portale 4WEEKS4INCLUSION.

Novità di quest’anno, il bando per la borsa di studio dedicata a studenti e laureati realizzata in collaborazione con la Fondazione Cecilia Gilardi di Torino.

Torna Inclusion Job Day, l’evento online in programma il 20 ottobre. Una giornata dedicata alla cultura inclusiva e, soprattutto, a favorire le opportunità di lavoro. Un luogo “virtuale” ideato e progettato da Interaction Farm, agenzia specializzata in progetti di comunicazione omnichannel, strategie digitali e perfomance marketing. L’iniziativa - realizzata in collaborazione con Cesop HR Consulting Company - si sviluppa attraverso una piattaforma dove multinazionali e piccole-medie imprese si incontrano con persone in cerca di occupazione, con disabilità e/o appartenenti alle categorie protette come previsto dalla legge 68 del 1999. Un evento unico nel suo genere che offre opportunità concrete di impiego e supporta la condivisione di best practice inclusive fra gli stakeholder coinvolti (aziende, università, istituzioni e terzo settore). Un’iniziativa che promuove gli obiettivi di sostenibilità definiti dall’Onu per il 2030 finalizzati a offrire a tutti un lavoro dignitoso e a ridurre le disuguaglianze.

«La realizzazione di questo progetto e della piattaforma accessibile secondo linee guida WCAG 2.0 – spiegano Vittorio Fidotta e Sebastiano Scarlata, ideatori del progetto e rispettivamente responsabile delle strategie digital e chief tecnhology officer di Interaction Farm – scaturisce dalla volontà di superare un confine innanzitutto culturale e andare oltre il sentire comune secondo il quale fornire il lavoro per determinate categorie risponde unicamente all’esigenza di ottemperare a un obbligo legislativo». Aggiunge Fidotta: «Al centro ci sono le persone: da una parte il potenziale candidato che deve poter mettere in luce le proprie competenze e capacità per trovare un luogo di lavoro dove si senta realizzato, dall’altra il potenziale datore di lavoro che riconosce nell’inclusione un valore e non soltanto un obbligo dettato dalla legge».

Dal 2020, anno della sua creazione, Inclusion Job Day è cresciuto notevolmente: ad oggi l’iniziativa ha visto la partecipazione di 145 aziende con più di 1.400 offerte di lavoro; una media di 300 curricula per ogni azienda e oltre 3.000 candidati iscritti sulla piattaforma web. Dal marketing alla finanza, alla digital innovation: sono numerose le aree di competenza nelle quali rientrano i profili richiesti.

L’edizione 2023 presenta un’interessante novità: grazie alla Fondazione Cecilia Gilardi di Torino studenti delle scuole superiori, laureandi e laureati con disabilità e appartenenti alle categorie protette possono partecipare al bando per aggiudicarsi una borsa di studio. Obiettivo: supportare la formazione e favorire la crescita professionale e personale di giovani talentuosi. Al bando possono accedere sia i candidati iscritti alla piattaforma Inclusion Job Day sia coloro che sono in possesso dei requisiti.

Il programma della giornata

La giornata si svolge dalle 10 alle 18 e si apre con l’Inclusion Job Talk, questa volta dedicato al ruolo del disability manager come figura fondamentale per l’inserimento, le dinamiche di comunicazione e relazione dei lavoratori con disabilità in azienda. La tavola rotonda vede la partecipazione di esperti e manager, docenti universitari ed esponenti del terzo settore. Proprio per la rilevanza del tema trattato, per la prima volta Inclusion Job Talk sarà fruibile anche dalla piattaforma 4WEEKS4INCLUSION, la grande maratona dedicata alla diversità e all’inclusione.

A partire dalle 11, e fino alle ore 15, si potrà accedere alla fiera virtuale tra gli stand allestiti da aziende e agenzie per il lavoro con la possibilità di incontrare i responsabili delle risorse umane attraverso chat e video. Promuovere l’incontro diretto tra domanda e offerta è un’altra priorità di Inclusion Job Day: per questo tra le 11 e le 18 sono previsti colloqui 1to1 tra candidati e aziende. Nella stessa fascia oraria sono previsti in agenda una serie di elevator pitch (sintetiche presentazioni aziendali) e altre presentazioni più approfondite con la presenza di interpreti LIS, specializzati nel linguaggio dei segni.

Tra le aziende aderenti a questa edizione: EY, Fineco, Gruppo BCC, KPMG, Lactalis, Poste Italiane, Umana, Volkswagen, Zucchetti.

L’accesso alla piattaforma è gratuito. Gli utenti che desiderano partecipare all’evento possono registrarsi alla pagina inclusionjobday.com.