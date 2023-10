Al via da Chivasso 'IOLAVORO' 2023, la manifestazione che fa incontrare domanda e offerta

“Un evento che è molto più di una fiera del lavoro: è un’occasione unica per conoscere le opportunità che i territori offrono attraverso le attività produttive di filiera maggiormente rappresentative e i tantissimi percorsi dedicati alla formazione di alto livello che sono una porta spalancata verso un impiego sicuro e di qualità. Oggi a chivasso abbiamo inaugurato la prima delle cinque tappe di IOLAVORO che quest’anno compie 18 anni e ha al suo attivo ben 58 edizioni. Abbiamo voluto partire proprio dai territori per essere ancora più vicini a imprese e cittadini, a chi è in cerca di un'occupazione a chi vuole intraprendere un nuovo percorso di formazione, a chi invece ha un’opportunità di lavoro da offrire ma ha difficoltà a trovare le figure che rispondano alle esigenze della propria azienda per innovarsi ed essere maggiormente competitiva. IOLAVORO è un condensato delle migliori politiche messe in campo in questi ultimi anni, che ho fortemente voluto e potuto realizzare grazie anche all’impegno dei della struttura dell’Assessorato al Lavoro e Formazione che ho l’onore di guidare da quasi cinque anni, così del supporto dell’Agenzia Piemonte Lavoro e di tutta la rete dei Centri per l’impiego che opera sul territorio regionale. Abbiamo fatto grandi investimenti, per progetti ambiziosi e innovativi ed oggi possiamo dire con assoluta certezza che abbiamo costruito andando verso la strada giusta, con l’occupazione che cresce e un tessuto produttivo che torna ad avere fiducia nelle istituzioni e nella politica”. Così l’Assessore al Lavoro e Formazione della Regione Piemonte Elena Chiorino alla cerimonia di apertura della prima delle cinque tappe di IOLAVORO, il principale evento del Piemonte dedicato al mondo del lavoro, promosso dall’Assessorato regionale a guida Chiorino e realizzata in collaborazione con Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale della Regione.

I NUMERI DELLA TAPPA DI CHIVASSO

Ecco i numeri registrati nel corso della prima tappa di IOLAVORO ospitato oggi al Palalancia di Chivasso: sono stati circa 600 i visitatori totali, di cui 180 studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Alla prima tappa hanno partecipato tre agenzie per il lavoro e sei Enti di formazione (Ciac, Cnos Fap, Enaip, Cfc, Casa di carità, arti e mestieri, Assocam Scuola Camerana), per un totale di 515 posti di lavoro offerti (da 13 agenzie per il lavoro e da 28 aziende).

A presentare la propria offerta formativa, oltre alle sei agenzie formative, sono intervenute anche le fondazioni ITS del Piemonte: Fondazione ITS Academy Aerospazio/Meccatronica, Fondazione ITS Academy Tessile Abbigliamento Moda, Fondazione ITS Academy ICT e Fondazione ITS Academy Biotecnologie.

Dopo il grande successo della prima tappa, l’evento si sposta ora a Novara dove, dal Castello Sforzesco in Piazza Martiri della Libertà, il prossimo 25 ottobre proporrà il medesimo format collaudato quest’oggi, con una attenzione particolare sulle peculiarità produttive e di sviluppo del novarese.

LE PROSSIME TAPPE DI IOLAVORO 2023:

● 25 ottobre a Novara - Castello Sforzesco (P.za Martiri della Libertà, 3) - ore 10 - 18.

● 3 novembre a Biella - Città Studi (Corso Giuseppe Pella, 2) - ore 10 - 18.

● 16 novembre a Bra (CN) - Movicentro (Piazza Caduti di Nassirya) - ore 10 - 18.

● 29 e 30 novembre a Torino - Lingotto Fiere (via Nizza, 294) - ore 10 - 18.