La nocciola di Cortemilia protagonista al “Marché au Fort 2023” in Valle d’Aosta

«Promuovere i prodotti d'eccellenza di Cortemilia ed il territorio dell'Alta Langa in una Regione come la Valle d'Aosta, credo sia stata un'occasione davvero importante dichiara il primo cittadino di Cortemilia Roberto Bodrito. Sono molti i punti di forza in comune che il nostro territorio ha con questa Regione ed essere stati ospitati all'interno delle manifestazioni "Marché au Fort" a Bard e "Mele Vallée" ad Antey-Saint-André ne hanno dato conferma. È sempre più importante intraprendere collaborazioni come questa, perché fare rete significa anche creare collaborazioni autentiche, che sicuramente porteranno un valore aggiunto al nostro fantastico territorio.»

«Due giorni intensi quelli di sabato e domenica, proprio ai piedi del Forte di Bard, che ci hanno dato la possibilità di promuovere la nostra nocciola con la Fiera Nazionale ed il nostro territorio, commenta Marco Zunino consigliere comunale con Delega a Turismo e Manifestazioni del Comune di Cortemilia. Desidero ringraziare l'Assessore Regionale all'agricoltura e risorse naturali della Valle D'Aosta Marco Carrel e tutti i suoi collaboratori, per averci dato la possibilità di essere presenti a questa importante manifestazione e per la collaborazione che abbiamo intrapreso.

L’Assessore Marco Carrel «è stato un vero piacere poter ricambiare l’ospitalità ricevuta ad agosto dal Comune di Cortemilia, comune in provincia di Cuneo e vera e propria capitale della nocciola, accompagnando i nostri graditi ospiti alla scoperta non solo di Marché au Fort ma anche delle altre realtà presenti sul territorio regionale. Indubbiamente la promozione e la valorizzazione dei nostri prodotti è un obiettivo importante per continuare a fare parlare di Valle d’Aosta ma anche per confrontarci e dialogare con realtà simili alla nostra. L’incontro fra la nostra Fontina DOP e della nocciola “tonda e gentile” di Cortemilia promette bene e mi auspico che abbia un futuro per entrambi».