Anziana investita da una vettura a Moncalieri: traffico in tilt in Borgo Navile

Momenti di paura nella prima mattina di oggi, venerdì 13 ottobre, a Moncalieri. Un'anziana, per cause ancora da accertare, è stata investita da una vettura in Borgo Navile.

Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi del 118, assieme ai carabinieri, ai Vigili del fuoco e alla Polizia locale. Per fortuna l'anziana è apparsa subito vigile e non pare essere in gravi condizioni.

Inevitabili, invece, le conseguenze per il traffico in zona, finito in tilt a seguito dell'arrivo dei numerosi mezzi di soccorso.