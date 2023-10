Rai, la Lega: "Da ‘Presa diretta’ gravissima informazione su carne sintetica, violati obblighi contrattuali"

“Gravissimo che la trasmissione ‘Presa diretta’, andata in onda lo scorso 2 ottobre su Rai3 dal titolo di "Cibo sovrano", abbia fatto cattiva informazione sulla carne sintetica. La Rai non solo ha mandato in onda un servizio non accompagnato da alcuna evidenza scientifica o da alcun dato che confermi la validità delle tesi esposte, ma ha violato gli obblighi di contratto cui è soggetta ai sensi dell'articolo 6 del Contratto di servizio 2018-2022 in materia di informazione. Abbiamo presentato immediatamente un’interrogazione parlamentare. Parlare di carne ottenuta in laboratorio come di un grande risultato del progresso scientifico, esaltandone presunte qualità e caratteristiche, e ipotizzandone la vendita e la commercializzazione, è un fatto che contrasta apertamente con quanto disposto dal governo italiano al fine di salvaguardare l'intera filiera nazionale e preservare la salute pubblica dai rischi connessi all'assunzione di alimenti non naturali. Abbiamo varato appositamente un ddl che vieta categoricamente la produzione e la commercializzazione di cibo sintetico, dando così immediato seguito alle istanze di associazioni di categoria, agricoltori, Regioni e amministrazioni locali che hanno approvato provvedimenti contro la commercializzazione di alimenti prodotti in laboratorio. Attendiamo chiarimenti da Viale Mazzini”.