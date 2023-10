Sensi, fra esperienza e inganno

“Possiamo parlare per ore di una mela, ma se non l’abbiamo mai assaggiata non sappiamo veramente di cosa stiamo parlando e questo perché la percezione del mondo passa innanzitutto attraverso i sensi”. Giovanni Abbate Daga, psichiatra, insegna all’Università degli Studi di Torino ed è uno dei protagonisti della prima giornata di SaluTO2023, “Risveglia i sensi”, al Mercato Centrale Torino, sabato 14 e domenica 15 ottobre. La manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, nasce da un’idea della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi, in collaborazione con Città di Torino e Politecnico, per combattere le fakenews sulla salute. L’edizione di quest’anno è dedicata ai cinque sensi. Vista, olfatto, udito, tatto e gusto: la salute si protegge anche interpretando correttamente le informazioni che acquisiamo per via sensoriale e “i sensi sono il primo elemento costitutivo della nostra identità perché ci assicurano il primo contatto con la realtà – prosegue Giovanni Abbate Daga – ma sono anche elaborazioni di esperienze e ricordi, possono quindi essere ingannevoli e registrare l’esperienza reale che abbiamo fatto di una determinata cosa come caratteristica intrinseca a quella stessa cosa. In questo senso possono originare false credenze, falsi miti, che ci conducono a possibili errori di valutazione. Ad esempio un cibo che ci ha fatto star male una volta sarà registrato come potenzialmente pericoloso, se non velenoso, per il nostro organismo e il suo solo odore potrà a lungo generarci disgusto, senza che lo sia davvero. I sensi sono però tra le cose più umane che abbiamo, quindi teniamoceli stretti e prendiamocene cura”.

