Benzina sulle scale e corrente staccata: attimi di paura nel palazzo sgomberato di corso Regina

Ore di paura nello stabile di corso Regina Margherita 162, sgomberato tre giorni fa dalla Polizia. Questa notte diversi ignoti hanno rovesciato diversi litri di benzina, contenuta all'interno di una tanica blu, sullo scalone del palazzo e staccato la corrente elettrica.

Indagini in corso

Atti intimidatori che hanno portato sul posto i vigili del fuoco, la Polizia Municipale e le forze dell'ordine: attualmente sono in corso le indagini per risalire ai responsabili. A denunciare anche quanto accaduto, tramite diversi video pubblicati su facebook, la consigliera della Lega in Circoscrizione 7 Daniela Rodia.

Il blitz

Il blitz degli scorsi giorni nello stabile dei "pusher", dove era andata anche durante la campagna elettorale il Premier Giorgia Meloni, ha portato all'arresto di un latitante e allo sgombero di 8 appartamenti. Complessivamente erano stati denunciati 22 i soggetti per occupazione abusiva e furto di energia elettrica, oltre ad essere ritrovate 18 bombole del gas rubate.