Contemporanea International Film Festival, lunedì due anteprime e la presenza di Alessandra Kustermann

Lunedì 16 ottobre focus sulla violenza sulle donne al Contemporanea International Film Festival. Il nome di punta della giornata è quello di Alessandra Kustermann, prima primaria donna della Clinica Mangiagalli di Milano e fondatrice del Soccorso Violenza Sessuale e Domestica del Policlinico. Storica voce a difesa delle donne, alle 17 parla al Circolo dei Lettori, via Bogino 9, con Anna Ronfani, avvocata penalista e vicepresidente di Telefono Rosa Piemonte, e Stefania Doglioli, direttrice del Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile e co-fondatrice di SAFE.

A seguire, alle 18,30, seguirà, sempre al Circolo, un incontro per riflettere sugli stereotipi di genere e sul modo in cui si sono evoluti attraverso la storia del cinema, del teatro e della pubblicità italiana con Domizia De Rosa, presidente di Women in Film, Television & Media Italia, Laura Tedesco, co-fondatrice del collettivo Amleta, e Elena Testa, responsabile dell’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa - CSC.

Il lunedì prevede anche due anteprime nazionali al Cinema Ambrosio, corso Vittorio Emanuele II 52. Alle 19,30 viene presentato "Girl" della regista anglo-nigeriana Adura Onashile, film che ha debuttato all'ultimo Sundance Film Festival. Alle 21,15 il festival porta per la prima volta in Italia l'ultimo documentario della regista americana KristyGuevara-Flanagan,“Body Parts”, che è stato presentato in anteprima mondiale al Tribeca Film Festival. “Body Parts”indaga come si è evoluto il modo di raccontare il sesso nella storia del cinema, intrecciando filmati d'archivio e interviste ad attrici del calibro di Jane Fondae Rosanna Arquette.

Il festival è organizzato da Distretto Cinema, con la collaborazione del Museo Nazionale del Cinema, Film Commission Torino Piemonte, Fondazione Circolo dei Lettori, Archivio Nazionale Cinema d’Impresa, DAMS - Università di Torino, Amleta e Women In Film, Television & Media Italia. Tutti gli appuntamenti del festival sono a ingresso gratuito.

Sito del festival: www.contemporaneafilmfestival.com

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DELLA GIORNATA DI LUNEDI' 16 OTTOBRE

Ore 15

Cinema Ambrosio

Concorso

Proiezione dei cortometraggi in concorso.

68.415di Antonella Sabatino e Stefano Blasi (Italia, 2022, 20’)

White Ant di Shalini Adnani(India / Regno Unito, 2023, 14’)

Come le lumachedi Margherita Panizon (Italia, 2022, 18’)

North Poledi Marija Apcevska (Macedonia, 2021, 15’)

Playground di Elisa Possenti(Italia, 2021, 10’)

Jamal Tosmal di Martina Pastori(Italia, 2022, 17’)

Ore 16,45

Cinema Ambrosio

Visioni parallele

Anteprima nazionale dell’opera Ricerche: two di Sharon Hayes(Stati Uniti, 2020, 38’) V.o. sott. it.

A seguireproiezione del film Comizi d’amore di Pier Paolo Pasolini(Italia, 1964, 89’)

Introduce le proiezioni Giulia Magno

Ore 17

Circolo dei Lettori

Combattere la violenza di genere

La questione della violenza di genere raccontata dalle donne che si impegnano per combatterla. Intervengono Alessandra Kustermann, prima primaria della Clinica Mangiagalli di Milano e fondatrice del Soccorso Violenza Sessuale e Domestica del Policlinico, Anna Ronfani, avvocata penalista e vicepresidente di Telefono Rosa Piemonte, e Stefania Doglioli, direttrice del Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile e co-fondatrice di SAFE.

Ore 18

Online

Donne per un futuro sostenibile

Un webinar dedicato al tema della sostenibilità sociale, ambientale ed economica.Intervengono Cristina Vajani e Laura Mercuri, manager esperte di sostenibilità e volontarie di Professional Women Network Rome.

Ore 18,30

Circolo dei Lettori

Madri, mogli, amanti. Stereotipi di genere nel cinema italiano

Un incontro per riflettere sugli stereotipi di genere e sul modo in cui si sono evoluti

attraverso la storia del cinema, del teatro e della pubblicità italiana.Partecipano Domizia De Rosa, presidente di Women in Film, Television & Media Italia, Laura Tedesco, co-fondatrice del collettivo Amleta, e Elena Testa, responsabile dell’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa - CSC.

Ore 19,30

Cinema Ambrosio

Sguardi contemporanei

Anteprima nazionale del film Girl di Adura Onashile(Regno Unito, 2023, 87’) V.o. sott. it.

Ore 21,15

Cinema Ambrosio

Sguardi contemporanei

Anteprima nazionale del film Body Parts di Kristy Guevara-Flanagan (Stati Uniti, 2023, 86’) V.o. sott. it.