Eventi | 23 agosto 2025, 08:51

“Una Montagna di Esperienze”: escursioni e attività per famiglie lungo il Sentiero Italia CAI alla scoperta delle valli alpine cuneesi

Escursione affascinante nell’alta Valle Tanaro, la cosiddetta “terra di mezzo”. Nel cuore delle Alpi Liguri, tra specie floreali comuni e relitti glaciali, sarà un’occasione per conoscere da vicino anche il mondo degli ungulati di alta quota.

Il Conitours – Consorzio Operatori Turistici della provincia di Cuneo, in collaborazione con l’Ente di Gestione delle Aree Protette Alpi Marittime e il CAI di Cuneo, promuove “Una Montagna di Esperienze”, un ciclo di escursioni e attività esperienziali dedicate a famiglie, appassionati di montagna e curiosi di ogni età, lungo il tracciato del Sentiero Italia CAI.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere il patrimonio naturale, storico e culturale delle montagne della provincia di Cuneo, attraversate proprio dal Sentiero Italia CAI, uno dei più grandi itinerari escursionistici d’Europa. Ogni attività è pensata per avvicinare grandi e piccoli alla ricchezza di questi luoghi, tra paesaggi suggestivi, biodiversità straordinaria e testimonianze del passato.

Qui i dettagli del sesto appuntamento:

SABATO 30 AGOSTO - ALLA SCOPERTA DELLA FAUNA IN VALLE TANARO

Escursione affascinante nell’alta Valle Tanaro, la cosiddetta “terra di mezzo”. Nel cuore delle Alpi Liguri, tra specie floreali comuni e relitti glaciali, sarà un’occasione per conoscere da vicino anche il mondo degli ungulati di alta quota.

Consigliato un binocolo o una macchina fotografica.

Dettagli tecnici:

  • orario di ritrovo 8:30 presso Upega o Carnino (a seconda delle condizioni meteorologiche, il luogo verrà comunicato il giorno prima della partenza)
  • dislivello 950 m circa
  • lunghezza: 10 km circa
  • rientro nel pomeriggio

Note importanti:

  • Pranzo al sacco a cura dei partecipanti
  • Obbligo di scarponcini da trekking

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione al numero 0171 696206 o via email a info@cuneoalps.it. 

Per il programma completo: https://www.cuneoalps.it/ 

C.S.

